Praxisnah Medizin und Psychologie studieren in Österreich

So macht Studieren Spaß: praxisorientiertes Lernen und individuelle Betreuung beim Studium an der Karl Landsteiner Privatuniversität. © KL/Klaus Ranger

Die Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in Krems (KL), Österreich, setzt auf praxisorientiertes Lernen und individuelle Betreuung.

Mit vier Universitätskliniken kann die KL nicht nur hohe Lehrstandards und international anerkannte Forschung garantieren, sondern bietet den Studierenden auch die notwendige Praxiserfahrung.

Wichtige Eckpfeiler sind neben den Kerninhalten der Curricula die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden, die Kommunikationsfähigkeit und die Selbstreflexion. „Die Studierenden entwickeln Kernkompetenzen, die sie später im Beruf brauchen“, erklärt Vizerektor für Lehre Assoc. Prof. Dr. Manfred Wieser, MSc. Der modulare Aufbau des Medizin- und Psychologiestudiums bietet dabei die Möglichkeit, dieses in Mindestzeit zu absolvieren. Beim hochschuleigenen Aufnahmeverfahren zählen die persönliche Motivation und Qualifikation, ein Numerus Clausus spielt dabei keine Rolle.

Kernkompetenzen und Praxiswissen

Die KL zeichnet ein sehr persönlicher und individueller Zugang aus: In der Ausbildung im Universitätsklinikum beispielsweise liegt das Verhältnis zwischen Ärzt_innen und Studierenden bei etwa 1:3, wodurch die Universität eine hohe Qualität der Lehre und ein optimales Lernerlebnis bieten kann.

Das Medizinstudium besteht aus einem jeweils dreijährigen Bachelor- und Masterstudium, das mit dem Titel Dr. med. univ. abgeschlossen wird. Studierende machen ihre ersten klinischen Erfahrungen in den Universitätskliniken bereits in den ersten Tagen des Studiums, Theorievermittlung erfolgt in Verbindung mit konkretem Fallmaterial.

Das Medizinstudium zeichnet sich durch eine hohe Praxisorientierung aus, wie etwa beim Bedside-Teaching in Kleingruppen an den Universitätsklinken. © KL/Klaus Ranger

Interprofessionelle Seminare und innovative Lehrmethoden

Ein praxisorientierter Ansatz ist auch in der Psychologie vorherrschend. Hier arbeiten die Studierenden unter anderem mit Schauspiel-Patient_innen, um Praxiserfahrungen zu sammeln. Der Unterricht findet in allen Semestern in modulübergreifenden Querschnittsveranstaltungen statt und hat einen hohen Anteil an praxisbezogenen Einheiten.

„Auch Selbsterfahrungstraining und Supervisionen sind bereits Teil des Curriculums“, sagt Vizerektor Wieser. Das Studium gliedert sich in einen dreijährigen Bachelor- und einen zweijährigen Master-Studiengang, der auf den Kenntnissen aus dem Bachelor-Studium aufbaut. Mit den Schwerpunkten Klinische Psychologie und Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie bietet die Universität eine fundierte Ausbildung für zwei derzeit stark nachgefragte Bereiche und eröffnet den Studierenden viele Möglichkeiten am Arbeitsmarkt.

Im Unterricht des Psychologiestudiums wird in modulübergreifenden Querschnittsveranstaltungen ein besonderer Fokus auf praxisbezogene Einheiten gelegt. © KL/Klaus Ranger

Mehr als nur studieren

Die Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in Krems liegt an einem der schönsten Orte Europas, nämlich am Eingang zum Weltkulturerbe Wachau. „Der Campus Krems bietet mit seinen derzeit 10.000 Studierenden ein ideales Umfeld, um gemeinsam zu lernen, sich zu treffen und die Freizeit zu genießen“, sagt Assoc. Prof. Dr. Manfred Wieser. Neben den Lehr- und Forschungseinrichtungen bietet der Campus Krems auch Cafés, ein Kino und ein Sportzentrum. Kunst, Kultur und Partys – in Krems finden Studierende alles, was sie brauchen, um ihre Zeit an der Universität zu genießen.

Überzeugen Sie sich vor Ort beim Psychologie Meet & Greet am 22. Juli 2022 in Krems. Weitere Beratungsmöglichkeiten und Informationen unter www.kl.ac.at/beratung

Kontakt

Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems)

Dr. Karl-Dorrek-Straße 30

3500 Krems an der Donau

Tel: +43 (0) 2732 72090 – 260

Email: admission@kl.ac.at

Web: www.kl.ac.at