Kein Lohn bei Krankheit – zumindest wenn zusätzlich eine Kündigung vorliegt

Von: Anna Heyers

Wer krankgeschrieben ist, bekommt auch erst einmal seinen vollen Lohn weiter, so will es das Gesetz. Aber das ist nicht in allen Situationen der Fall, z. B. wenn der Mitarbeiter gekündigt hat.

Wer krank ist, egal ob einen Tag oder mehrere Wochen, bekommt sein volles Gehalt für bis zu sechs Wochen weiter ausgezahlt. Das regelt das Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG), das besagt: „Wird ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert, ohne dass ihn ein Verschulden trifft, so hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechs Wochen.“

Im Normalfall müssen Angestellte, die von einem Mediziner krankgeschrieben wurden, gegenüber dem Arbeitgeber auch keine Auskunft über die Art der Krankheit geben. Das ändert sich allerdings in dem Moment, in dem eine Kündigung ebenfalls eine Rolle spielt.

Kündigung: Krankschreibung kann verdächtig wirken

Ist ein Arbeitnehmer erkrankt, muss er seinem Arbeitgeber schnellstmöglich Bescheid geben und je nach Unternehmensregelung spätestens am dritten Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) vom Arzt vorlegen können (ab Herbst soll es eine telefonische Möglichkeit zur Krankschreibung geben). In den meisten Fällen muss der Angestellte diese nicht mehr verschicken, sondern der Arbeitgeber erfragt den „gelben Schein“ selbst bei der Krankenkasse (eAU). Außerdem ist der Angestellte nicht verpflichtet, die Art seiner Krankheit seinen Vorgesetzten zu erklären.

Eine Krankschreibung kann in bestimmten Fällen aber auch angezweifelt werden. „Ein Arbeitgeber, der meint, die Erkrankung sei vorgetäuscht, muss sehr konkrete Anhaltspunkte vortragen, die den hohen Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttern“, erklärt der Hamburger Fachanwalt Michael Fuhlrott in einem Beitrag auf Verbaende.com.

Was, wenn sich Zweifel an einer Erkrankung ergeben?

Das Bundesarbeitsgericht erklärte 2021, dass sich „Zweifel am Vorliegen einer Erkrankung (…) daraus ergeben (…), dass eine am Tag der Eigenkündigung des Arbeitnehmers ausgestellte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung passgenau die nach der Kündigung noch verbleibende Dauer des Arbeitsverhältnisses abdeckt“, wieVerbaende.com schreibt (Az.: 5 AZR 149/21).

Fuhlrott fasst zusammen: „Wer also zu Ende des Folgemonats kündigt und gleichzeitig ein Attest bis zu diesem Datum einreicht oder in der Folge verlängert, riskiert die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Er muss jedenfalls genau darlegen, dass er wirklich krank war.“ Gegebenenfalls muss auch der Arzt von seiner Schweigepflicht entbunden werden. Für den Arbeitnehmer gilt, dass er im Zweifelsfall zumindest grob die Krankheit zu schildern hat.

Ein solcher Fall traf zum Beispiel eine Arbeitnehmerin nach ihrer eigenen Kündigung und der gleichzeitigen Kranmeldung. Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein sprach ihr den Lohnanspruch ab (Az.: 2 Sa 203/22).

Kündigung durch Arbeitnehmer oder Arbeitgeber spielt keine Rolle

Hat oder wurde ein Angestellter gekündigt und wird dann krankgeschrieben, kann der Lohn mitunter einbehalten werden. Wer mögliche Anwaltspost umgehen möchte, sollte z.B. seine Krankheit schildern, um so die Zweifel zu verwerfen. (Symbolfoto) © AntonioGuillem/Imago

Ob man nun selbst kündigt oder eine Kündigung vom Unternehmen erhalten hat, spielte zumindest für das Landesarbeitsgericht Niedersachsen keine Rolle. Sie gaben in einem Urteil der Lohnfortzahlungsklage zwar statt. Sie betonten allerdings auch, dass eine Krankmeldung nach Erhalt einer Kündigung sehr verdächtig sein – besonders, wenn sie den gesamten Zeitraum der Kündigungsfrist erfasse (Az.: 8 Sa 859/22).

Dasselbe gilt im Übrigen auch, wenn eine Abmahnung erfolgt oder der Arbeitnehmer eine ihm unangenehme Aufgabe erfüllen soll und daraufhin eine Krankmeldung erfolgt.

Angestellte: Was tun bei Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung?

Wer zu Recht krankgeschrieben wurde, muss sich aber keine Sorgen machen, seinen Lohn nicht zu bekommen. Laut dem Arbeitsrechtler Fuhlrott müsse der Angestellte nur darlegen, dass er wirklich krank war oder ist. Dafür reicht eine Schilderung der Krankheitssymptome oder eine Entbindung des Arztes von seiner Schweigepflicht. Fuhlrott sagt aber auch: „Bei einem auffälligen Zusammenhang ist dies aber ein zumutbarer Aufwand.“