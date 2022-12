Erfolg und Karriere ist kein Zufall: Um erfolgreich zu sein, müssen Sie sichtbar sein

Von: Jasmin Farah

Es gibt allerhand Halbwahrheiten darüber, wie man erfolgreich die Karriereleiter aufsteigen kann. Oftmals steht man sich dabei allerdings selbst im Weg, meinen zwei Beraterinnen von Top-Managern.

Was haben manche Menschen, dass sie so schnell und erfolgreich Karriere machen, was andere nicht haben? Das fragen sich besonders all jene, die es auch schaffen wollen, aber nicht wissen, wie. Liegt es daran, dass sie selbstbewusster auftreten? Oder spielt etwa auch ein gutes Aussehen eine Rolle? Andere wiederum gehen davon aus, dass sie sowieso keine Chance haben, einmal eine Führungsposition auszuüben, da man nur mit Beziehungen aufsteigt. Aber ist das wirklich so?

Mehrere Faktoren spielen eine Rolle, wer Karriere macht

Zwei Beraterinnen für Top-Manager aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft namens Dorothea Assig und Dorothee Echter sehen das anders. Sie haben zudem ein Buch mit dem Titel „Eines Tages werden sie sehen, wie gut ich bin!“ geschrieben, indem sie über Mythen, die rund um die Jobwelt kursieren, aufklären. Darin rufen sie zu mehr Eigeninitiative auf, anstatt sich bequem auf gängige Annahmen zu versteifen. Das blockiere nur und man könne dadurch sein wahres Potenzial nicht entfalten. „Es gibt so viele Irrtümer, die auf LinkedIn, in Magazinen und Büchern immer weiter befeuert werden“, erklärt Assig im Interview mit dem Business Insider.

Wer erfolgreich die Karriereleiter aufsteigen will, sollte nicht nur selbstsicher sein, sondern sich auch zeigen. © Kniel Synnatzschke/Imago

Sie selbst gesteht: „Ich dachte am Anfang meiner Karriere, dass Durchsetzungskraft das alleinige Erfolgsrezept sei.“ An sich sei das eine Tugend, die sehr wichtig sei, um im Leben voranzukommen, genauso, wie wenn man fleißig ist. Allerdings reichen alle diese Talente für sich alleine nicht aus. Es sei viel mehr eine Kombination mehrerer Eigenschaften, die zum Erfolg führen.

Stattdessen verfangen sich allerdings viele Menschen darin, dass sie ihre Karriereplanung in andere Hände geben oder sich einreden, diese sei Sache des Unternehmens. Wer sehr gute Arbeit leistet, wird allerdings nicht automatisch gesehen. Redet man allerdings nicht gerne vor oder mit anderen Menschen, steht einem dies im Wege. Dann heißt es, wenn man Karriere machen möchte, Eigenverantwortung zu übernehmen und seine sozialen Fähigkeiten zu trainieren.

Um Karriere zu machen, braucht es eine Strategie

Die Expertinnen stellen überdies klar, dass es tatsächlich Hierarchien gibt oder Menschen, die mit Beziehungen an Führungspositionen gelangen. Diese haben einfach Glück im Leben gehabt, so die landläufige Meinung. Doch es reiche bereits aus, so die Beraterinnen weiter, selbst aktiv zu werden und ein Netzwerk aufzubauen oder sich in ein bereits bestehendes einzuklinken, etwa auf Social Media, in Verbänden oder Clubs. Findet man dort einflussreiche Kontakte und Förderer, können diese einen weiterempfehlen.

Um Karriere zu machen, brauche es letztlich eine Strategie. „Strategie ist das Gegenteil von Glück. Sie erfordert Disziplin: freundlich sein, dankbar, positiv, wertschätzend und sich selbst gut positionieren“, erklären die beiden abschließend.