„Karriere machen“: Besonders bei Frauen sinkt die Zuversicht darauf

Sinkende Zuversicht

Von Carina Blumenroth schließen

Die Arbeitswelt ist im Wandel, das Krisenmanagement einerseits, andererseits das Familienleben. Führungspositionen sehen besonders Frauen eher nicht.

Alle verfolgen unterschiedliche Ziele im Leben, für manche ist ein Lebensziel „Karriere zu machen“ – gerade in den letzten Jahren hat sich das aber ein bisschen verändert. Das kann unter anderem an den Veränderungen durch die Corona-Pandemie liegen. Das Netzwerk Initiative Chefsache hat rund 5.000 Beschäftigte für ihre aktuelle Karriere-Umfrage befragt.

Initiative Chefsache Netzwerk zur Förderung von Chancengleichheit Gründung 13.07.2015, Schirmherrin Dr. Angela Merkel Mitglieder rund 30 Firmen, darunter Google und der Bundesnachrichtendienst

Zuversicht auf Führungspositionen? Laut Studie sinkt diese bei den Beschäftigten kontinuierlich

Rund 33 Prozent der Befragten haben in der Umfrage von Initiative Chefsache angegeben, dass sie „sehr zuversichtlich“ bis „zuversichtlich“ sind, eine Position mit Führungsoptionen zu erlangen. Damit ist der Wert zum Vorjahr um vier Prozent gesunken. Besonders bei den Frauen lässt sich ein Rückgang verzeichnen – für die aktuelle Umfrage gaben 28 Prozent der Frauen an, dass sie „zuversichtlich“ bis „sehr zuversichtlich“ sind, eine Führungsposition zu erlangen. Noch vor einem Jahr haben das rund 35 Prozent angegeben. Bei den Männern ist die Zuversicht innerhalb des einen Jahres verhältnismäßig gering um zwei Prozent auf insgesamt 38 Prozent gesunken.

Flexibilität vom Arbeitgeber an sich gut, aber noch nicht ausreichend, um Karriere zu machen

Rund 47 Prozent der Befragten gaben in der Umfrage an, dass der Arbeitgeber ihnen „gute“ oder „sehr gute“ Möglichkeiten, räumlich und zeitlich flexibel zu arbeiten. Das ist der höchste Wert seit Anfang 2019. Rund 40 Prozent haben angegeben, dass die Arbeitsbedingungen (räumlich und zeitlich) sich in den vergangenen Monaten verbessert haben. Dennoch scheinen diese Voraussetzungen nicht zu überzeugen, Karriere machen zu wollen. 42 Prozent der Beschäftigten gaben an, dass sie mehr Lust auf Karriere hätten, wenn der Arbeitgeber mehr Flexibilität bieten würde.

Dies könnte unter anderem an der fehlenden Unterstützung liegen – rund drei Viertel der Befragten fühlen sich nicht vom beruflichem Umfeld bei den Karriereplänen unterstützt. Ob das Homeoffice schuld daran hat, das ist umstritten und lässt sich aus der Umfrage nicht ablesen, da sich die Befragten nicht einig sind. Rund 35 Prozent glauben, dass sich Homeoffice nicht negativ auf ihre Karrierechancen auswirkt, ein Drittel glaubt, dass die Chancen durch Homeoffice schwinden. Ein weiteres Drittel ist unentschlossen.