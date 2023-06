Networking: Warum Frauen im Job nicht bescheiden sein sollten

Karriere

Wer erfolgreich netzwerken will, sollte dabei nicht nur an die anderen denken, sondern auch seine eigenen Ziele verfolgen.

Wer Karriere machen will, sollte auch ans Netzwerken denken. Das mag zwar nicht jedem leicht fallen, doch von vielen beruflichen Kontakten können Beschäftigte wie auch Freiberufler durchaus profitieren. Hier nur ein Beispiel: Angenommen, Sie wissen jemanden, der sich für eine Stelle im Unternehmen, für das Sie arbeiten, bewerben möchte. Dann könnten Sie diese Person ruhig guten Gewissens weiterempfehlen, und Ihre Chefin oder Ihr Chef sind im besten Fall sehr froh, dass sie die Stelle – dank Ihrer Mithilfe – entsprechend besetzen können.

Beim Networking ist Bescheidenheit nicht unbedingt gefragt.

Networking: Frauen sollten Zurückhaltung ablegen

Umgekehrt geht es beim Networking natürlich darum, die eigene Karriere voranzutreiben. Frauen seien an der Stelle allerdings oft zögerlicher als Männer, heißt es in einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zum Thema. In dem Beitrag kommt unter anderem Karin Kreutzer, Professorin für Social Business an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht, zu Wort, die für eine im Jahr 2019 erschienene Studie weibliche Führungskräfte zu ihrem Networking-Verhalten befragt hat. „Da ist eine ganz hohe Bereitschaft, viel zu geben. Aber wenn es darum geht, Netzwerke für den eigenen Karrierefortschritt zu nutzen, gibt es eine Zurückhaltung.“ Die Professorin für Social Business rät, die Zurückhaltung ruhig aufzugeben – und „die Menschen im Netzwerk mit ihrer Kompetenz wertzuschätzen und einfach zum Austausch einzuladen.“ Dann falle einem meistens auch ein, wie man sich gegenseitig helfen kann.

Sich beim Netzwerken auch „nach oben“ vernetzen

„Je mehr wir uns nach oben vernetzen, mit älteren, erfahrenen Menschen oder mit solchen, die hierarchisch höher gestellt sind, desto mehr können wir auch von deren Erfahrungen profitieren“, erklärt zudem Mirijam Trunk, Autorin des Buches „Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte“, in einem Gastbeitrag von Zeit Online. „Vor allem ist dies auch eine Möglichkeit, Unterstützer:innen zu finden – sei es als Mentor:innen oder als Verbündete.“

Frauen vernetzen sich anders, wie die Journalistin, die selbst Anfang 30 und bereits in einer Manager-Position ist, in dem Beitrag gleichzeitig feststellt. „Während Männer sich ohne Probleme hierarchisch nach oben vernetzen, den Chef vom Chef anschreiben und nach einem Lunch-Date fragen, sind Frauen eher auf ihrer eigenen Ebene oder nach unten unterwegs“, schreibt sie. „Frauen vernetzen sich mit dem Ziel, sich auszutauschen, und nicht, um Macht zu gewinnen. Männer empfehlen sich gegenseitig deutlich schneller für Jobs und Aufgaben.“

Erfolgreich netzwerken: Die Chemie muss stimmen

Die Gründerin und Autorin Christine Harbig weiß, wie es in dem dpa-Bericht zum Thema Networking heißt, zudem aus eigener Erfahrung: „Es hilft wirklich sehr, wenn man guckt, welche Netzwerke gibt es bei mir in der Gegend.“ Sie hat in Kooperation mit der Uni Hohenheim für das Buch „Unternehmerinnen ungeschminkt“ selbstständige Frauen porträtiert und Netzwerktipps für Gründerinnen recherchiert. Stimmt die Chemie nicht, gilt demnach: Nicht aufgeben – und nach einem geeigneteren Netzwerk Ausschau halten. „Auch dadurch lernt man sich selbst immer besser kennen und weiß dann genauer: Was bin ich eigentlich für ein Typ? Was brauche ich? Und wer kann mir helfen?“, erklärt die Autorin laut dpa.

