Lügen im Lebenslauf: Wie viel Flunkern ist erlaubt?

Von: Anna Heyers

Teilen

Laut einer aktuellen Umfrage wird bei Bewerbungen oft der Lebenslauf geschönt. Aber was ist hier akzeptabel und was kann schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen?

Stellen Sie sich mal vor, bei Ihnen bewirbt sich auf die Stelle als Marketing-Manager jemand mit drei Jahren Berufserfahrung, und das bei der Konkurrenz. Klingt eigentlich gut, oder? Doch nach Antritt der Stelle wird schnell klar, dass etwas nicht stimmen kann: Der neue Mitarbeiter erledigte seine Aufgaben schlecht und hatte scheinbar keine Kenntnisse über grundlegende Branchenregeln.

In so einem Fall ist es nicht unüblich, dass die aktuelle Personalabteilung bei der alten Firma einmal nachhakt, wie in einer ähnlichen Situation auch geschehen. Heraus kam anschließend, dass der neue Angestellte nicht drei Jahre als Manager, sondern nur drei Wochen als Praktikant in dem Unternehmen gearbeitet hat – und in seinem Lebenslauf einfach gelogen hat.

Lügen im Lebenslauf – man muss unterscheiden

Lügen im Lebenslauf ziehen mitunter Ärger nach sich, es kann eine Kündigung und in einigen Fällen sogar eine Gerichtsverhandlung drohen. Im Gespräch mit dem Tagesspiegel klärt Rechtsanwalt Pascal Croset Fragen rund um das Flunkern in den Bewerbungsunterlagen.

Mit dieser Körpersprache geht das Bewerbungsgespräch schief Fotostrecke ansehen

Laut Croset lassen sich drei Kategorien der Lebenslauf-Lügen erkennen:

Übertreiben/Schönen : Im Bewerbungsprozess besteht oft der Wunsch, sich in einem positiven Licht darzustellen. Laut Croset sei es gelegentlich nicht problematisch, die Wahrheit ein wenig zu dehnen. Arbeitgeber würden dies sogar erwarten.

: Im Bewerbungsprozess besteht oft der Wunsch, sich in einem positiven Licht darzustellen. Laut Croset sei es gelegentlich nicht problematisch, die Wahrheit ein wenig zu dehnen. Arbeitgeber würden dies sogar erwarten. Lügen bei Nebensächlichkeiten : Täuscht jemand Interesse für ein bestimmtes Thema vor, kann dies formal betrachtet als Lüge angesehen werden. Aber: Es gilt hier zu prüfen, wie relevant es am Ende tatsächlich für die ausgeschriebene Stelle ist.

: Täuscht jemand Interesse für ein bestimmtes Thema vor, kann dies formal betrachtet als Lüge angesehen werden. Aber: Es gilt hier zu prüfen, wie relevant es am Ende tatsächlich für die ausgeschriebene Stelle ist. Lügen bei Fakten: Eine harte Reaktion des Arbeitgebers, einschließlich möglicher Schadenersatzforderungen, ist dann zu erwarten, wenn jemand Unterlagen fälscht oder formelle Ausbildungen vortäuscht.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Generell gilt: Verzichten Sie nach Möglichkeit aufs Lügen im Lebenslauf – und auch auf einige andere Dinge.

Wo wird am meisten im Lebenslauf gelogen?

Der Arbeitsmarkt ist umkämpft und Bewerber möchten sich gegenüber der Konkurrenz durchsetzen. Laut einer Studie des Portals CVapp.de geben wohl auch deshalb fast 60 Prozent der Befragten zu, schon mal in ihrem Lebenslauf gelogen zu haben. Hier liegen übrigens die Männer vorne: Von ihnen haben rund 71 Prozent in den Unterlagen gelogen, bei den Frauen sind es knapp 46 Prozent.

In diesen Bereichen wird am meisten geschönt, übertrieben und gelogen:

79 Prozent Fähigkeiten und Kompetenzen (um zum Unternehmen/ins Team zu passen) 74 Prozent Gehalt (Erhöhung des bisherigen Lohns, um jetzt bessere Basis zu haben) 58 Prozent Stellenbezeichnung (z.B. Senior-Manager, Junior-Manager, Manager) 56 Prozent Persönliche Interessen und Hobbys (gehen auf das Unternehmen und was es hören möchte ein) 52 Prozent Bildungsabschluss (Uni existiert nicht, Doktor im Auslang gemacht o.ä.)

Sogar das Alter scheint laut Studie nicht außen vor zu sein: Das Handelsblatt schreibt hier, dass 13 Prozent der Befragten beim Alter lügen würden, beziehungsweise schon mal gelogen haben. Ein Graubereich – Croset sagt dazu: „Bei kleinen Abweichungen wird keine Kausalität vorliegen.“ Wer sich also nur wenige Jahre älter oder jünger macht, müsste nicht unbedingt Konsequenzen fürchten. Aber auch hier komme es immer auf den Einzelfall an.

Was ziehen Lebenslauf-Lügen für Konsequenzen nach sich?

Rund 60 Prozent aller Befragten gaben zu, schon mal in ihrem Lebenslauf gelogen zu haben. Übrigens: Die Prozentzahlen der Männer sind hier höher als bei den Frauen. (Symbolbild) © Mint Images/IMago

Das Fälschen oder Lügen im Lebenslauf kann verschiedene Risiken mit sich bringen, darunter:

Entdeckung und Rufschädigung : Arbeitgeber können Unstimmigkeiten im Lebenslauf durch Hintergrundüberprüfungen entdecken. Werden Lügen aufgedeckt, führt dies mitunter zur Rufschädigung und beeinflusst die Karriereaussichten negativ.

: Arbeitgeber können Unstimmigkeiten im Lebenslauf durch Hintergrundüberprüfungen entdecken. Werden Lügen aufgedeckt, führt dies mitunter zur Rufschädigung und beeinflusst die Karriereaussichten negativ. Kündigung/Verlust des Arbeitsplatzes : Wenn eine Lüge im Lebenslauf nach der Anstellung entdeckt wird, kann dies zur sofortigen Kündigung führen. Der Arbeitgeber verliert vielleicht das Vertrauen und stellt die berufliche Kompetenz und Integrität des Mitarbeiters womöglich infrage.

: Wenn eine Lüge im Lebenslauf nach der Anstellung entdeckt wird, kann dies zur sofortigen Kündigung führen. Der Arbeitgeber verliert vielleicht das Vertrauen und stellt die berufliche Kompetenz und Integrität des Mitarbeiters womöglich infrage. Rechtliche Konsequenzen : In einigen Fällen wird Flunkern im Lebenslauf als Betrug oder Urkundenfälschung angesehen, was zu rechtlichen Konsequenzen führen kann – einschließlich möglicher Schadenersatzforderungen oder strafrechtlicher Verfolgung.

: In einigen Fällen wird Flunkern im Lebenslauf als Betrug oder Urkundenfälschung angesehen, was zu rechtlichen Konsequenzen führen kann – einschließlich möglicher Schadenersatzforderungen oder strafrechtlicher Verfolgung. Karrierebegrenzung/Schwierigkeiten bei zukünftigen Bewerbungen : Wenn eine Lüge im Lebenslauf entdeckt wird, hat dies eventuell langfristige Auswirkungen auf die berufliche Entwicklung. Arbeitgeber könnten zögern, jemandem zu vertrauen, der bereits gelogen hat, und zukünftige Bewerbungen könnten erschwert werden.

: Wenn eine Lüge im Lebenslauf entdeckt wird, hat dies eventuell langfristige Auswirkungen auf die berufliche Entwicklung. Arbeitgeber könnten zögern, jemandem zu vertrauen, der bereits gelogen hat, und zukünftige Bewerbungen könnten erschwert werden. Verlust von Glaubwürdigkeit/beruflichem Ansehen: Das Aufdecken von Lügen im Lebenslauf kann zu einem erheblichen Verlust von Glaubwürdigkeit und beruflichem Ansehen führen. Dies kann die Beziehungen zu Kollegen, Vorgesetzten und Kunden beeinträchtigen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anna Heyers sorgfältig überprüft.