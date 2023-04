Was machen eigentlich Gefahrgutbeauftragte – und was verdienen sie?

Gefahrgutbeauftragte tragen in ihrem Arbeitsalltag eine enorme Verantwortung. Und einige Anforderungen sind noch neu hinzugekommen. Lohnt sich das finanziell?

Bei dem Wort Gefahrguttransport denken viele Menschen gleich an massige LKWs mit blinkender Eskorte oder gesperrte Autobahnen. Dabei sind Transporte solcher Art ständig auf Deutschlands Straßen und Schienen unterwegs. Denn zahlreiche Alltagswaren, einzeln ungefährlich, sind in einer großen Menge und Transport brandgefährlich.

Ein LKW mit Feuerzeugen, Haarspraydosen oder Sprühsahne-Kapseln etwa, stellt eine ernstzunehmende Explosionsgefahr dar. Aus demselben Grund müssen auch bestimmte Düngemittel oder nicht eingebaute Airbags als Gefahrgut gemeldet werden. Genau wie generell brennbare Stoffe wie Benzin, Heizöl oder sogar größere Mengen Schnaps. Mögliche Gefahrgüter sind zudem Umweltgifte, Abfälle aus Krankenhäusern, bestimmte Fruchtsaftkonzentrate oder unverdünnter Cola-Sirup. Diese Stoffe dürfen nicht einfach so transportiert werden, sondern unterliegen strengen Vorschriften.

Gefahrgutbeauftragte haben einen brandgefährlichen Arbeitsalltag

Deshalb müssen Unternehmen für den Transport von solchen Stoffen sogenannte Gefahrgutbeauftragte bestellen. Diese beraten das Unternehmen über notwendige Sicherheitsmaßnahmen zur Einhaltung der entsprechenden Vorschriften – von den Regularien der Vereinten Nationen (UN), über die Richtlinien der EU bis hin zu den nationalen Gesetzen der betroffenen Länder. Da die Vorschriften von Stoffgruppe zu Stoffgruppe sehr unterschiedlich sind, benötigen Gefahrgutbeauftragte eine breite theoretische Ausbildung.

Doch nicht nur das. Die Experten geben ihr Wissen auch weiter, etwa auf Lehrgängen über den Umgang mit bestimmten Stoffen. Dabei weisen sie immer wieder auf konkrete Risiken beim Transport hin. Außerdem übernehmen die Gefahrgutbeauftragten die offizielle Meldung des Transports und die Kommunikation mit den Behörden. Sie sind zudem für die Ausstellung der Beförderungspapiere verantwortlich und müssen schriftliche Aufzeichnungen für jeden Transport anfertigen. Somit sind sie das ständige Bindeglied zwischen Transportunternehmen und Behörden, und für beide Seiten der erste Ansprechpartner.

Der Gefahrguttransport: Sicherheit wird durch Sicherung ergänzt

In den letzten Jahrzehnten ist die Sicherung der gefährlichen Güter auf den Transporten immer wichtiger geworden. Dabei geht es vor allem um Maßnahmen gegen einen unbefugten Zugriff durch Kriminelle oder Terroristen. So dürfen bestimmte Materialien nur in Fahrzeugen transportiert werden, die besonders gegen Diebstahl geschützt sind. Auch die Identität der Fahrer muss in diesen Fällen gesondert überprüft werden. Die Gefahrgutbeauftragten übernehmen auch hier eine wichtige Beratungsfunktion und sind das Bindeglied zu den Behörden. Sie überprüfen, ob das Transportunternehmen einen Sicherungsplan vorweisen kann und ob dieser für das entsprechende Gefahrgut ausreichend ist.

Zu den Aufgaben eines Gefahrgutbeauftragten gehören also unter anderem:

Beratung der Unternehmen

Schulung/Sensibilisierung der Mitarbeiter

Meldung der Transporte

Kommunikation mit Behörden

Organisation/Dokumentation der Papiere

Überprüfung der Ausführung/Voraussetzungen

Was verdienen Gefahrgutbeauftragte?

Gefahrgutbeauftragte tragen eine große Verantwortung. Diese wird mit einem entsprechenden Verdienst entlohnt. Das Gehalt eines Gefahrgutbeauftragten liegt, laut Kununu, im Durchschnitt bei knapp 47.000 Euro jährlich. Die Summe kann jedoch je nach Qualifikation, Berufserfahrung und Verantwortlichkeit stark variieren. Die Gehaltsspanne fängt bei etwa 37.000 Euro und geht hoch bis fast 55.000 Euro.

