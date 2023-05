Karrieretag München – die Jobmesse im Zenith

Beim Karrieretag am 25. Mai 2023 stellen sich über 80 Unternehmen aus der Region vor. © Karrieretag München

Sie sind gerade auf Job- oder Ausbildungsplatzsuche, wissen aber nicht so richtig, wo Sie anfangen sollen? Es gibt so viele Bereiche, die Sie interessieren, Sie wissen aber nicht, wofür Sie qualifiziert sind oder Sie möchten einen Jobwechsel vornehmen, aber unbedingt in der Nähe wohnen bleiben?

Dann kommt hier genau die richtige Empfehlung für Sie: Ob Fach- und Führungskräfte, Schüler, Absolventen, Quer- und Wiedereinsteiger oder Young Professionals, auf dem Karrieretag in München findet jeder passende Jobangebote. Im Zenith in der Motorworld werden am Donnerstag, 25. Mai 2023 wieder über 80 ausstellende Unternehmen aus der Region vor Ort sein. Außerdem warten spannende Programmpunkte auf Sie: CV-Check, Bewerbungsfotoshooting, Karrierecoachings, Workshops und Vorträge.

Das erwartet Sie auf dem Karrieretag München

Der Karrieretag München, der in Kooperation mit dem Münchner Merkur, HALLO münchen, Radio Energy sowie Radio Charivari, stattfindet, ist eine der größten Jobmessen in der Region und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Die Veranstaltung bringt Arbeitgeber und Arbeitssuchende zusammen und bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich in einer informellen Umgebung kennenzulernen und auszutauschen. Aussteller, wie agineo, Arthrex, Bundeswehr, der Flughafen München, Formaxx, Hoffmann Group, die Landeshauptstadt München, der Zoll, Ströer und Webasto bieten Besuchern dabei die Möglichkeit, sich über konkrete Karrierechancen in ihrem Unternehmen zu informieren.

Der Besuch des Karrieretags ist komplett kostenfrei.

Information © Karrieretag München

Das Rahmenprogramm

Es regnet Absagen, weil die Bewerbung nicht überzeugt? Jetzt ist Ihre Chance, Expert:innen Ihre Bewerbungsunterlagen zu zeigen. Lassen Sie sich beraten, um Ihre Bewerbung zu verbessern.

Ihre Bewerbung steht jetzt, Sie haben aber noch kein geeignetes Bewerbungsfoto? Kein Problem! Beim großen Bewerbungsfotoshooting wird von erfahrenen Profi-Fotograf:innen Ihr perfektes Bewerbungsbild gemacht, das Sie im Anschluss kostenlos mitnehmen können.

Wo? Karrieretag München

Zenith, Motorworld

Lilienthalallee 29

80939 München Wann? 25.05.2023, 10 - 17 Uhr Freier Eintritt für alle!

www.karrieretag.org/muenchen