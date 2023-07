Soziale Studiengänge an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt: Für eine zukunftsfähige Gesellschaft

Die KU Eichstätt-Ingolstadt bietet über 50 Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, Mathematik und Betriebswirtschaftslehre. © Christian Klenk

Die KU Eichstätt-Ingolstadt gehört zu den beliebtesten Universitäten in Deutschland. Sie bietet über 50 Bachelor- und Masterstudiengänge für Studierende, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, an.

Die Studiengänge der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) bereiten Studierende darauf vor, an der zukunftsfähigen Entwicklung der Gesellschaft mitzuwirken und so die soziokulturelle, ökologische und ökonomische Gerechtigkeit zu fördern: Die unterschiedlichen sozialen Programme befähigen dazu, Verantwortung zu übernehmen und anderen Menschen zu helfen.

Von Mensch zu Mensch

Beliebt ist beispielsweise der Studiengang Soziale Arbeit, der als Bachelor und als Master angeboten wird. Absolventinnen und Absolventen können später in Bereichen wie Jugendsozialarbeit, Gefährdetenhilfe oder in der Betreuung von Menschen mit gesundheitlichen oder altersbedingten Einschränkungen tätig sein.

Ein weiteres einzigartiges Angebot der KU ist der Masterstudiengang Inklusive Musikpädagogik/Community Music, der die Umsetzung von Inklusion als Menschenrecht mit der Professionalisierung von Musikpädagoginnen und Musikpädagogen verbindet. Dabei stehen das Musizieren und die Interaktion zwischen den Musizierenden im Fokus: Studierende lernen, wie sie Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen einbinden und wie Meinungsaustausch sowie Beziehungsaufbau durch die Musik verstärkt werden können.

Vielfältige Karrierewege

Der Bachelorstudiengang Psychologie an der KU legt einen besonderen Fokus auf das Erleben und Verhalten des Menschen. Das Studium umfasst eine breite Palette von Teildisziplinen wie Allgemeine und Pädagogische Psychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie sowie Klinische Psychologie. Studierende haben daher die Möglichkeit, ihr Wissen zu Gehirnregionen und -funktionen, Therapiemöglichkeiten, Führungsstilen, diagnostischen Verfahren und statistischer Datenanalyse zu vertiefen. Die KU pflegt zudem enge Beziehungen zur Forschung, unter anderem über die Psychotherapeutische Hochschulambulanz in Ingolstadt.

Das Lehramtsstudium an der KU eröffnet den Studierenden die Möglichkeit, zwei Abschlüsse gleichzeitig zu erreichen: Durch das Modell LehramtPlus können sie mit einem Staatsexamen sowie mit einem Bachelor abschließen und sich so als angehende Lehrkräfte, aber auch für außerschulische Berufsfelder qualifizieren. Den Absolventinnen und Absolventen stehen daher vielfältige Karrierewege offen.

Für Studierende aller Religionen

Die KU gehört bereits zum fünften Mal in Folge zu den zehn beliebtesten Universitäten in Deutschland. Sie steht für exzellente Lehre, starke Forschung und verantwortungsvolles, ethisches Handeln. Die Universität bietet über 50 Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, Mathematik und Betriebswirtschaftslehre für Studierende, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, an. Interdisziplinäre und internationale Vernetzung haben an der Universität einen hohen Stellenwert.

