Kind krank: Wann erhalten Eltern eine Lohnfortzahlung?

Von: Andrea Stettner

Wenn das Kind krank ist, kann ein Elternteil meist nicht arbeiten. In welchen Fällen Eltern Anspruch auf Lohnfortzahlung haben und in welcher Höhe.

Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen – wenn Kinder über derlei Symptome klagen, müssen sie krank zu Hause bleiben. Insbesondere dann, wenn der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht. Damit Eltern sich um ihre kranken Kinder kümmern können, sind Arbeitgeber verpflichtet, sie freizustellen, wenn die Kinder unter 12 Jahre alt sind und keine andere Betreuungsmöglichkeit im Haushalt besteht. Das gilt auch dann, wenn Eltern im Homeoffice arbeiten können. Doch was passiert dann mit dem Gehalt*? Erhalten freigestellte Eltern eine Lohnfortzahlung? Wir zeigen, in welchen Fällen eine Lohnfortzahlung gewährt wird, in welcher Höhe und was Eltern dabei beachten müssen.

Kind krank: Wann besteht ein Anspruch auf Lohnfortzahlung?

Der Anspruch auf Lohnfortzahlung ist in § 616 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) klar geregelt. In diesem Gesetz ist festgelegt, dass Arbeitnehmer immer dann einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung haben, wenn sie für eine „verhältnismäßig nicht erhebliche“ Zeit ihre Arbeitsleistung nicht erbringen können – und zwar aus Gründen, die nicht in ihrer Person liegen und ohne eigenes Verschulden. Die Pflege des eigenen kranken Kindes gehört hier dazu. Für Auszubildende ergibt sich der Anspruch auf Lohnfortzahlung für die Pflege eines kranken Kind aus §§ 3, 19 Berufsbildungsgesetz (BBiG).

Wann besteht kein Anspruch auf Lohnfortzahlung zur Pflege eines kranken Kindes?

Doch Vorsicht: In vielen Arbeitsverträgen ist eine Vergütung nach § 616 BGB explizit ausgeschlossen. In diesem Fall zahlt der Arbeitgeber keine Lohnfortzahlung, wenn das Kind krank ist. Bei gesetzlich versicherten Eltern springt jedoch die Krankenkasse ein und zahlt Kinderkrankengeld (s. unten).

Wenn das Kind krank ist, können Eltern nicht zur Arbeit. Viele erhalten dennoch eine Lohnfortzahlung. © Panthermedia/Imago

Wie lange erhalten Eltern die Lohnfortzahlung, wenn das Kind krank ist?

Wie lange Eltern nach § 116 BGB bezahlt zu Hause bleiben dürfen, ist gesetzlich nicht klar geregelt. „Als nicht erhebliche Zeit gilt in der Regel ein Zeitraum von höchstens fünf Tagen“, erklärt Nathalie Oberthür, Fachanwältin für Arbeits- und Sozialrecht, in einem Artikel der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahl der Arbeitstage kann jedoch im Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag abweichen. Werfen Sie also immer einen Blick in den Arbeitsvertrag, um zu wissen, ab wann Sie möglicherweise auf Ihr Gehalt verzichten müssen.

Anspruch auf Kinderkrankengeld

Schließt der Arbeitsvertrag eine Lohnfortzahlung für die Pflege eines Kranken Kindes nach § 616 BGB aus, zahlt bei gesetzlich krankenversicherten Eltern die Krankenkasse ein Kinderkrankengeld. In der Regel beträgt es bis zu 90 Prozent des ausgefallenen Netto-Gehalts. Dafür gelten jedoch bestimmte Voraussetzungen:

es muss ein ärztliches Attest vom Kinderarzt vorliegen, dass der oder die Beschäftigte zur Pflege des kranken Kindes der Arbeit fern bleiben muss,

vorliegen, dass der oder die Beschäftigte zur Pflege des kranken Kindes der Arbeit fern bleiben muss, keine andere Person im Haushalt kann die Betreuung übernehmen,

im Haushalt kann die Betreuung übernehmen, das Kind ist unter 12 Jahre alt oder ist, etwa aufgrund einer Behinderung, auf Hilfe angewiesen.

Das Elterngeld wird für jeden Elternteil maximal 10 Tage im Jahr gezahlt, für Alleinerziehende gelten 20 Tage. Unabhängig von der Anzahl der Kinder ist der Anspruch auf maximal 25 Arbeitstage im Jahr, bei Alleinerziehenden auf 50 Arbeitstage beschränkt. Während der Corona-Pandemie wurde jedoch der Anspruch auf Kinderkrankentage erhöht. Mehr dazu lesen Sie in diesem Artikel.

So melden Sie Ihrem Arbeitgeber, dass das Kind krank ist

Wer sich um sein krankes Kind kümmern und deshalb nicht arbeiten kann, muss dies seinem Arbeitgeber unverzüglich mitteilen – ebenso, wie lange er oder sie voraussichtlich ausfällt. In der Regel muss bereits am ersten Krankheitstag eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden.