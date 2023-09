Wie Jobs vergeben werden, die Millionengehälter einbringen

Von: Carina Blumenroth

Vorstands- oder CEO-Posten können schnell mal Jobs sein, die Millionengehälter einbringen. Doch worauf wird da eigentlich geachtet? Es ist nicht nur die beste Uni.

In der Wirtschaft ist viel Geld zu holen. Doch wie werden dort eigentlich Spitzen-Posten vergeben? Das Portal Business Insider hat mit bekannten Personalberatungen genau darüber gesprochen, wie Hochkaräter eingestellt werden.

Vorstand oder CEO: Es braucht „Know-how, Kompetenz und Persönlichkeit“

Wirtschaft, Ingenieurswesen oder Jura – die Schwerpunkte von Topmanagern. © Matelly/Imago

Für hohe Posten infrage kommen Menschen, die schon mal in einer ähnlichen Position gearbeitet haben und dort schon Erfahrungen gesammelt haben. Laut Matthias Schiff (Deutschlandchef der Personalberatung Russell Reynolds) möchten diese Personen „sich selbst vielleicht auch noch mal was beweisen (…), mit ihrem Know-How, ihrer Kompetenz und Persönlichkeit, das Unternehmen wieder auf den richtigen Weg bringen zu können“, schildert er Business Insider.

Aufs Studium kommt es auch an: Wirtschaft, Ingenieurswesen oder Jura

Das Staufenbiel Institut informiert, dass mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder in den Dax-Konzernen Wirtschaft studiert haben. Rund 18 Prozent haben einen ingenieurwissenschaftlichen und zwölf Prozent einen juristischen Studiengang gewählt. In den vergangenen Jahren sei auch eine Zusatzausbildung neben dem Studium wichtiger geworden – der Fokus werde dabei auf praxisbezogene Anteile gelegt, so das Staufenbiel Institut.

Im direkten Zusammenhang mit der Praxiserfahrung steht, dass ein Doktortitel kein Muss mehr ist, informiert das Handelsblatt. Seit 2005 habe sich der Anteil von Doktoren unter hochkarätigen Managern um zwei Drittel verringert.

Aber auch ohne Studium können Sie Karriere machen – Manager geben Tipps.

Top-Unis alleine reichen nicht

Viele Menschen können an einer guten Universität studiert haben. Das alleine sage nichts darüber aus, ob jemand im Aufsichtsrat oder im Vorstand arbeiten könne, so Schiff in Business Insider. Wichtig seien „unkonventionelle Wege“, heißt es weiter, beispielsweise, wenn man ein Ehrenamt oder einen Leistungssport ausgeübt hätte.

Wichtig ist aber auch die Persönlichkeit – eine Führungskraft müsse ins Team passen. Das ist vor allem wichtig, weil sich das Lenken von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den vergangenen Jahren geändert hat. Heute ist beispielsweise viel mehr das partizipative Führen gefragt, also im Kollektiv gemeinsam zu Entscheidungen kommen. In dem Zusammenhang ist eine ähnliche Wellenlänge wichtig. Ebenso kündigen auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn diese nicht mit den Vorgesetzten klarkommen, all dies gilt es zu Bedenken.