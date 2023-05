Krankmelden, aber richtig: Fünf Punkte, auf die Arbeitnehmer achten müssen

Teilen

Wer sich krankschreiben lässt, muss die Regeln seines Arbeitgebers einhalten. Tut man das nicht, kann es zu Abmahnungen und Problemen für Arbeitnehmer kommen.

Wenn man krank im Bett liegt, dann ist die Arbeit normalerweise das Letzte, worüber man sich Gedanken machen will. Für Arbeitnehmer ist der Kontakt zum Arbeitgeber aber Pflicht, wenn man wegen Krankheit zu Hause bleiben muss.

Und ganz schnell kann es auch kniffelig werden. Halten Arbeitnehmer die Regeln nicht korrekt ein und melden sich nicht so krank, wie es vorgesehen ist, kann man sogar eine Abmahnung kassieren. Was Arbeitnehmer im Krankheitsfall bei einer Krankmeldung beachten müssen­.

1. Vor Arbeitsbeginn melden: Krankmeldungen müssen direkt morgens zum Arbeitgeber

Auch wenn man sich schlecht fühlt, kann man an einem Krankheitstag nicht einfach ausschlafen – zumindest nicht am ersten. Wer morgens merkt, dass er arbeitsunfähig ist, muss seinem Arbeitgeber umgehend Bescheid geben, am besten noch vor dem Dienstbeginn. In Paragraf 5 des Entgeltfortzahlungsgesetzes (EntgFG) heißt es direkt im ersten Abschnitt: „Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen.“

Ab 2023 gibt es keinen gelben Schein mehr: So melden Sie sich richtig krank. (Symbolbild) © Imago

Ist die Dauer des Ausfalls noch nicht bekannt, reicht es auch erstmal, auf einen anstehenden Arzttermin zur Krankschreibung hinzuweisen, und den Arbeitgeber danach über die tatsächliche Dauer des Ausfalls zu informieren.

2. Krankschreibung einreichen: Wem muss der Arbeitnehmer mitteilen, dass er krank ist?

An wen die Krankmeldung gerichtet ist, ist von Arbeitgeber zu Arbeitgeber unterschiedlich. In manchen Fällen reicht es aus, einem Kollegen oder einer Kollegin Bescheid zu sagen, die die Nachricht weiterleitet. In anderen Fällen erwartet der Chef persönlich eine Meldung.

Am besten informiert man sich deshalb schon vorher, was im Falle einer plötzlichen Krankheit zu tun ist, damit man im Ernstfall nicht noch lange herumtelefonieren muss. Auch die Art der Mitteilung kann variieren. Je nach Arbeitgeber reicht eine E-Mail, ein Anruf oder auch nur eine What’s App-Nachricht.

3. Arztbesuch: Ab wann brauchen Arbeitnehmer den sprichwörtlichen „gelben Schein“?

Den gelben Schein gibt es schon seit dem 1. Januar 2023 nicht mehr. Trotzdem spricht man noch davon, wenn man eine vom Arzt bestätigte Krankmeldung meint. Je nach Arbeitgeber ist diese entweder schon am ersten Tab der Arbeitsunfähigkeit fällig, bei manchen auch erst am dritten Tag. Auch das sollten Arbeitnehmer vorher wissen, um keine Probleme zu bekommen, falls sie erst am zweiten Tag der Krankheit oder später zum Arzt gehen.

4. Online krankmelden: Digitales Attest ersetzt den gelben Schein aus Papier

Schon seit Oktober 2021 wird die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an die Krankenkasse digital übermittelt. 2023 wanderte auch der gelbe Schein für den Arbeitgeber ins Digitale ab. Wenn ein Arzt einen Arbeitnehmer krankschreibt, dann wird die jeweilige Krankenkasse von der Praxis elektronisch darüber informiert. Die Krankenversicherung teilt wiederum dem Arbeitgeber mit, wie lange der Mitarbeiter laut der aktuellen Krankschreibung ausfallen wird.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

5. Was muss der Arbeitgeber wissen: Arbeitnehmer müssen nicht jede Krankheits-Info mitteilen

Ruft ein Arbeitnehmer beim Arbeitgeber an, um sich krankzumelden, dann kommt oft die Frage: „Oh, was haben Sie denn?“ Darauf kann der Arbeitnehmer eine Antwort geben, muss er aber nicht. Weder Krankheitszustand noch die Ursache oder die Art der Erkrankung gehen den Chef etwas an und müssen somit auch nicht angegeben werden. Für den Arbeitnehmer ist es nur wichtig, zu wissen, wie lange ein Mitarbeiter ausfallen wird und ob die Krankheit vielleicht auf betriebliche Bedingungen oder etwa einen Arbeitsunfall zurückzuführen ist. Weder der Chef noch ein Betriebsarzt dürfen die Aufhebung der ärztlichen Schweigepflicht verlangen.

Im Krankheitsfall: Zehn Dinge, die Sie über die Krankschreibung wissen müssen Fotostrecke ansehen

Außerdem ist es dem Arbeitnehmer nach § 7 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) nicht gestattet, zu fragen, ob die Krankheit oder der Ausfall aufgrund einer Schwangerschaft besteht. Auch die Frage, ob eine Schwangerschaft in Planung ist, ist unzulässig. Nur wenn eine Schwangerschaft die Ausübung eines Berufs beeinflusst, zum Beispiel durch Krankheitsrisiken oder wegen körperlicher Anstrengungen im Job, muss der Chef informiert werden.