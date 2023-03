Kino und Kurzurlaub: Sieben Aktivitäten, die Sie trotz einer Krankschreibung machen dürfen

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Wenn Sie krankgeschrieben sind, verbringen Sie mehr Zeit daheim. Aber muss das wirklich so sein? Was Sie als Arbeitnehmer trotz Krankschreibung machen dürfen.

Sie husten vor sich hin, wälzen sich von rechts nach links im Bett – so richtig liegen bleiben können Sie nicht mehr. Der Gedanke an einen Spaziergang an der frischen Luft oder schnell ein paar Kleinigkeiten im Supermarkt an der Ecke zu besorgen, ist verlockend? Allerdings werden Sie vom schlechten Gewissen geplagt, Sie sind schließlich krankgeschrieben und müssen das Bett hüten. Keine Sorge, die Zeiten, in denen Sie sich aus dem Haus schleichen mussten, sind vorbei – erfahren Sie hier, was Sie trotz Krankschreibung guten Gewissens machen dürfen.

Krankgeschrieben: Das müssen Sie beachten

Trotz Krankschreibung ein paar Tage am Meer verbringen. Das kann gestattet sein, ist allerdings auch abhängig von der Erkrankung. © Imago

Muss ich die ganze Zeit im Bett bleiben, wenn ich krankgeschrieben bin? Nein, das Bett müssen Sie nicht zwangsläufig die ganze Zeit hüten. Sie dürfen allerdings nichts machen, was Ihren Genesungsprozess behindert. Was erlaubt ist und was nicht, komme allerdings auf die jeweilige Krankheit an. Wenn Sie Ihre Genesung gefährden, können Sie eine Abmahnung oder eine Kündigung erhalten.

Quelle: Arbeitsvertrag.de, Stand: 27.03.2023

Einkaufen gehen trotz Krankschreibung

Schnell mal frisches Obst und Gemüse oder andere Lebensmittel besorgen. Wenn Sie nicht bettlägerig erkrankt oder ansteckend sind, können Sie das gefahrlos machen. Auch ein Gang zur Apotheke, um sich mit den Medikamenten, die Sie zu einer Genesung benötigen, einzudecken, ist erlaubt. Werden Sie allerdings bei einem Kaffeeplausch mit Freundinnen und Freunden in der Stadt gesehen, kann das schon anders aussehen. Das könnte unter Freizeitspaß fallen. Um arbeitsrechtliche Maßnahmen durchzusetzen, müsste Ihr Arbeitgeber Ihnen allerdings erst einmal nachweisen, dass Sie tatsächlich eine Pflichtverletzung begangen haben.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Sport machen trotz Krankschreibung

Im Fitnessstudio Gewichte stemmen oder auf dem Laufband schwitzen – das kann trotz Krankschreibung erlaubt sein. Allerdings sollten Sie hier genau darauf achten, dass Sie sich nicht durch den Sport gefährden. Bei einer fiesen Erkältung Sport zu machen, ist weder arbeitsrechtlich noch gesundheitlich eine gute Idee. Anders kann das allerdings aussehen, wenn Sie wegen Burnout oder einer Depression krankgeschrieben sind. Dann wird Bewegung von Ärztinnen und Ärzten sogar empfohlen. Sollten Sie allerdings trotz Erkrankung Ihre Gesundheit durch sportliche Aktivitäten gefährden, riskieren Sie eine fristlose Kündigung.

Krankschreibung – halten Sie sich an die ärztliche Anweisung

Haben Sie von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin strikte Bettruhe verordnet bekommen, sollten Sie sich daran halten. Allerdings dürfen Sie sogenannte Versorgungsgänge, wie einkaufen, Arztbesuche oder den Gang in die Apotheke trotzdem erledigen, informiert die Rechtsanwaltskanzlei Pöppel. Sind Aktivitäten wie Familienfeiern, ein Konzert- oder Schwimmbadbesuch förderlich für die Genesung, kann es sinnvoll sein, dass Sie Ihren Arbeitgeber vorab informieren, heißt es vonseiten der Kanzlei weiter.

Was Sie während der Krankschreibung dürfen

☑️ Spaziergang an der frischen Luft

☑️ Besuche beim Arzt/der Ärztin, unter Umständen auch bei anderen Fachärztinnen und -ärzten, sollte nichts Gesundheitliches dagegen sprechen

☑️ Gang in den Supermarkt oder in die Apotheke

☑️ Vorstellungsgespräch bei einer anderen Firma, beispielsweise mit gebrochenem Arm

☑️ Urlaubsreise antreten

☑️ Kinobesuch, beispielsweise mit gebrochenem Arm

Wichtig ist, dass Sie all dies nur tun sollten und dürfen, wenn Sie Ihre Gesundheit nicht gefährden. Der Gang zum Vorstellungsgespräch kann beispielsweise bei einer Krankschreibung wegen eines gebrochenen Arms kein Problem darstellen. Der Fall ist vor rund zehn Jahren vor dem Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern (Az.: 5 Sa 106/12) verhandelt worden. Des Weiteren dürfen Sie ebenfalls in den Urlaub fahren, wenn dies für Ihre Gesundheit förderlich ist. Beispielsweise bei einigen Atemwegserkrankungen ist ein Aufenthalt am Meer gesundheitsfördernd. Sollten Sie allerdings eine Verschlechterung bemerken, ist es sinnvoll, den Urlaub abzubrechen.

Im Krankheitsfall: Zehn Dinge, die Sie über die Krankschreibung wissen müssen Fotostrecke ansehen

Alkohol während der Krankschreibung: Ist das eine gute Idee?

Während der Besuch im Restaurant in der Regel kein Problem ist, sollte das förderlich für die Gesundheit sein, sind Partys oder Alkoholkonsum eher nicht ratsam. Sollten Sie bei solchen Fehltritten während einer Krankschreibung erwischt werden, droht Ihnen eine Abmahnung oder schlimmstenfalls eine verhaltensbedingte Kündigung, wie die Rechtsanwälte Gansel informieren.

Darf ich während einer Krankschreibung arbeiten gehen?

Sie fühlen sich wieder fit, obwohl Sie noch krankgeschrieben sind? Dann können Sie wieder arbeiten gehen. Bei der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung handelt es sich nur um eine Einschätzung, wie lange die Genesung dauern kann. Noch einmal zum Arzt oder zur Ärztin gehen, um sich ‚gesund zu schreiben‘ ist nicht notwendig, da es eine solche Bescheinigung gar nicht gebe. Auch um Ihren Krankenversicherungsschutz müssen Sie sich, wie die Rechtsanwälte Gansel auf ihrer Website weiter informieren, keine Sorgen machen.