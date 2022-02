Corona: Bekomme ich eine Krankschreibung, wenn ich in Quarantäne muss?

Krankmeldung beim Arbeitgeber

Während der Corona-Krise müssen viele Arbeitnehmer in die behördlich angeordnete Quarantäne. Doch werden Mitarbeiter dafür krankgeschrieben? Und müssen sie auf Gehalt verzichten?

Wenn Menschen über Krankheitssymptome klagen, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus, auch SARS-CoV-2 genannt, hindeuten, wird den Betroffenen meist geraten, zu Hause zu bleiben. Oft wird vom Gesundheitsamt sogar eine Quarantäne angeordnet, etwa, wenn man Kontakt zu einem laborbestätigten COVID-19-Patienten hatte. Doch werde ich dann vom Arzt mit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU)* krankgeschrieben, wenn ich in Quarantäne muss?

Quarantäne angeordnet: Wer bekommt eine Krankschreibung?

Tatsächlich kommt es darauf an, ob die Person krank ist und über Symptome wie Schnupfen, Fieber oder leichte Halsschmerzen klagt oder nicht. Laut Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) darf der Arzt bei Symptomen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen. Mit dieser kann sich dann der Arbeitnehmer bei seinem Arbeitgeber krankmelden.

Ist der Arbeitnehmer jedoch symptomfrei, darf der Arzt keine AU-Bescheinigung ausstellen – selbst wenn der Patient positiv auf Corona getestet wurde. „In diesem Fall ist die Entgeldfortzahlung durch den Arbeitgeber über die Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz gesichert. Der Patient reicht dazu den behördlichen Bescheid über die Anordnung der Quarantäne beim Arbeitgeber ein“, schreibt die KBV. Ob Arbeitnehmer in Quarantäne arbeiten müssen oder nicht, erfahren Sie hier.

In diesem Fall müssen Sie aufpassen

Anders verhält es sich laut KBV, wenn ein bislang symptomfreier Arbeitnehmer während der Quarantäne erkrankt: Von diesem Zeitpunkt an bestehe dann tatsächlich eine Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit – und eine AU-Bescheinigung durch den Arzt ist erforderlich.

Wie hoch ist das Gehalt während der Quarantäne?

Arbeitnehmer erhalten in Quarantäne eine Entschädigung in Höhe des Nettogehalts von Ihrem Arbeitgeber ausgezahlt. Die Kosten dafür werden dem Arbeitgeber nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten vom jeweils zuständigen Gesundheitsamt erstattet. Und zwar während der ersten sechs Wochen der Quarantäne. Danach erhalten Arbeitnehmer eine Auszahlung, die sich nach der Höhe des Krankengeldanspruchs richtet.

Die Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherungspflicht bleibt übrigens weiterhin bestehen, die Beiträge (sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmeranteil) werden laut KBV vom jeweiligen Bundesland übernommen.

Krankschreibung wegen Erkältung telefonisch bis Ende März 2022 möglich

Sie müssen nicht in Quarantäne, aber haben Symptome einer Erkältungskrankheit? Dann können Sie sich bis zum 31. März 2022 von Ihrem Arzt auch telefonisch krankschreiben lassen. Der Gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen (G-BA) hat die entsprechende Sonderregelung angesichts der hohen COVID-​19-Infektionszahlen weiter verlängert. Was für die Krankschreibung per Telefon gilt, erfahren Sie hier. (as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

