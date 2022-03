Telefonische Krankschreibung verlängert – in welchen Fällen Sie die AU bekommen

Kontakte in Arztpraxen können durch eine telefonische Krankschreibung vermieden werden. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Um ein mögliches Infektionsrisiko in Arztpraxen klein zu halten, sollen Versicherte eine Krankschreibung bis zu sieben Kalendertage weiterhin telefonisch erhalten.

Die Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung bei leichten Atemwegsinfektionen bleibt wegen anhaltender Corona-Infektionsgefahr* in Deutschland vorerst bis zum 31. Mai bestehen. Der Gemeinsame Bundesausschuss verlängerte die entsprechenden Sonderregeln um weitere zwei Monate, wie er am 18. März in Berlin mitteilte. Das Gremium ist für die Bestimmung von Leistungen im Gesundheitswesen verantwortlich.

Corona: Telefonische Krankschreibung bei Erkältung bis 31. Mai 2022

Der Ausschuss teilte mit, die Verlängerung sei trotz der bundesweiten Corona-Lockerungen sachgerecht. Um ein mögliches Infektionsrisiko in Arztpraxen klein zu halten, sollten Versicherte eine Krankschreibung bis zu sieben Kalendertage bei leichten Erkrankungen der oberen Atemwege weiterhin telefonisch erhalten können. Kontakte in Arztpraxen könnten so vermieden werden. Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitende würden so geschützt. Eine einmalige Verlängerung der Krankschreibung kann telefonisch für weitere sieben Kalendertage ausgestellt werden, so der Bundesausschuss.

Krankschreibung auch im Rahmen von Videosprechstunde möglich

Unabhängig von der Corona-Sonderregelung gelte, dass Versicherte im Rahmen einer Videosprechstunde eine Krankschreibung erhalten könnten. Ob Sie als Arbeitnehmer auch für die Quarantäne eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) erhalten, erfahren Sie zudem hier. (dpa/ahu) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.