Angst vor der Kündigung: Fünf Anzeichen, dass Sie bald entlassen werden

Von: Jasmin Farah

Teilen

Die Stimmung im Team ist nicht gut, man streitet sich gar mit dem Chef oder ist ständig krank. Doch sind das Gründe, warum man gekündigt werden kann? Darauf sollten Sie besser achten.

Wer kündigt, um den nächsten Schritt auf der Karriereleiter zu machen, hat meist kein Problem, diese bei seinem Chef einzureichen. Passiert es allerdings völlig unerwartet, gehen einem viel mehr Dinge durch den Kopf. Zwar gilt in vielen Fällen die gesetzliche Kündigungsfrist, dennoch ist die Stimmung erstmal im Keller. Manche haben zudem Sorge, ob sie so schnell wieder einen neuen Job finden und wie sie ihren weiteren Lebensunterhalt bestreiten. Andere sind wie vor dem Kopf gestoßen und fragen sich, was sie falsch gemacht haben.

Fünf Anzeichen, wie Sie merken, dass eine Kündigung ansteht

Wer die Kündigung erhält, ist oftmals überrascht, wenn er sich nichts vorzuwerfen hat. © fizkes/Imago

Um einer möglichen Kündigung vorzubeugen, lohnt es sich, aufmerksam zu sein. In der Regel gibt es immer Anzeichen für eine drohende Kündigung. Wer frühzeitig Bescheid weiß, kann gegensteuern oder zumindest für sich die schwierige Situation so einfach wie möglich gestalten.

1. Anzeichen: Firma hat finanzielle Probleme

Oftmals kurieren Gerüchte, bevor es tatsächlich ansteht: Wenn es einem Unternehmen wirtschaftlich nicht gut geht und Sie das mitbekommen, sollten alle Alarmglocken schrillen. Der Arbeitgeber kann schließlich in solch einem Fall eine betriebsbedingte Kündigung aussprechen, unabhängig von der eigenen Arbeitsleistung. Ein weiteres häufiges Indiz: Führungskräfte verlassen nach und nach das Unternehmen, haben sich woanders beworben und geben plötzlich überraschend ihren Ausstand.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

2. Anzeichen: Ihr Chef kann Sie nicht leiden

Ständiges Herumhacken, Extra-Aufgaben und immenser Druck: Werden Sie als einziger in der Abteilung ständig mit Arbeit überschüttet und müssen unmögliche Deadlines einhalten, kann das bedeuten, dass Ihr Chef Sie auf dem Kieker hat. In diesem Falle ist es am besten, entweder das Gespräch zu suchen oder sich nach anderen Jobangeboten umzuschauen. Schließlich fällt es schwer, in solch einer unangenehmen Situation zu arbeiten.

3. Anzeichen: Sie werden gemobbt

Um sie schnell loszuwerden, greift manch ein Chef auch zu Mobbingmethoden. Das ist nicht fair, aber so versuchen Arbeitgeber, Sie indirekt dazu zu bringen, das Handtuch aus freien Stücken zu werfen. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie befördert werden und dazu die Abteilung wechseln müssen. Auch auf diese Weise entledigen sich Chefs unliebsamer Mitarbeiter.

4. Anzeichen: Starke Fluktuation

Sie haben das Gefühl, in Ihrem Team oder Ihrer Abteilung ist ein ständiges Kommen und Gehen? Diesem sollten Sie besser nachgehen. Tatsächlich ist das kein gutes Zeichen, besonders dann, wenn es auch Führungspositionen betrifft. Es könnte sein, dass es dem Unternehmen wirtschaftlich schlecht geht und man ständig auf der Suche nach Leuten ist, die es wieder auf Erfolgskurs bringen. Hält der Zustand länger an, ist es ratsam, ebenfalls nebenbei andere Jobangebote in Betracht zu ziehen.

Kündigung des Arbeitsvertrags: Die wichtigsten Fakten, die jeder kennen sollte Fotostrecke ansehen

5. Anzeichen: Sie erhalten eine Abmahnung

Es gibt wohl nichts Eindeutigeres, dass Sie kurz davor sind, Ihren Job zu verlieren, als wenn man eine Abmahnung kassiert. Diese kann allerdings nur erteilt werden, wenn es einen triftigen Kündigungsgrund gibt. Hält man sie dann allerdings in Händen, ist es ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der Chef diesen gefunden hat.