Lebenslauf: Personaler überfliegen nur 7 Angaben – sie sind entscheidend

Von: Andrea Stettner

Teilen

Weil Personalern meist die Zeit fehlt, Bewerbungen ausgiebig zu prüfen, achten sie nur auf die wichtigsten Angaben im Lebenslauf. Welche das sind, erfahren Sie hier.

In großen Unternehmen landen täglich eine Fülle an Bewerbungen im Postfach der Personaler. Dass da nur wenig Zeit bleibt, um die Kandidaten mit dem vielversprechendsten Lebenslauf herauszufiltern, liegt auf der Hand. Tatsächlich sollen sich Recruiter nur 7,4 Sekunden Zeit nehmen, um Bewerbungsunterlagen bei einem ersten Check in wichtig und unwichtig zu unterteilen. Das geht aus einer Untersuchung des amerikanischen Jobportals TheLadders aus dem Jahr 2018 hervor.

Personaler sichten täglich viele Bewerbungsunterlagen. Da bleibt für den Lebenslauf oft nur wenige Sekunden Zeit. © Ulrich Zillmann/imago-images

Angaben im Lebenslauf: Auf diese Punkte achten Personaler beim ersten Check

Innerhalb dieser kurzen Zeit prüfen Personalverantwortliche natürlich nur die Angaben im Lebenslauf, die ihnen für die Stelle am wichtigsten erscheinen. Welche das sind, hat das Jobportal mittels einer wissenschaftlich fundierten Eye-Tracking-Studie ermittelt:

Name aktueller Job-Titel aktueller Arbeitgeber den vorherigen Job-Titel vorhergehender Arbeitgeber Zeiträume aller beruflichen Stationen Ausbildung / Studium

Lesen Sie auch: Mit diesem Lebenslauf bleiben Sie Arbeitgebern auch Jahre später noch im Gedächtnis.

Sie möchten keine Bewerbungstipps mehr verpassen? Hier können Sie unseren Karriere-Newsletter abonnieren

So sollte Ihr Lebenslauf aussehen, um im ersten Test von Personalern zu bestehen

Um diesen ersten Testlauf zu bestehen, sollte Ihr Lebenslauf also tiptop sein. Das heißt im Klartext: Gestalten Sie Ihren Curriculum Vitae (CV) so übersichtlich wie möglich. Verwenden Sie einfache Layouts und Schriftarten. Da Recruiter den Lebenslauf nach Jobtiteln und Zwischenüberschriften „abscannen“, sollten sich diese mit Fettungen vom Rest des Textes abheben.

Vermeiden Sie unbedingt, zu viele Informationen in Ihren CV zu packen. Wenn Sie Ihre Leistungen beschreiben, sind kurze, einprägsame Beschreibungen leichter zu verarbeiten als lange Absätze. Auch sollte der Lebenslauf nicht länger als zwei Seiten sein. Immer noch relevant und hilfreich: Nennen Sie die wichtigsten Schlüsselwörter, die für die Stelle relevant sind und in der Stellenanzeige genannt werden. (as)

Mehr zum Thema: Karrierekiller: Diese Floskeln sollten Sie unbedingt aus Ihrer Bewerbung streichen.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

Quelle: TheLadders

Zehn Dinge, die Sie im Bewerbungsgespräch sofort disqualifizieren Fotostrecke ansehen