Lernprobleme? So helfen Sie Ihrem Kind

Wer an einer Rechenschwäche oder anderen Lernstörungen leidet, braucht sich keinesfalls zu schämen - viele sind betroffen. Es gibt gute Anlaufstellen - hier finden Sie einen Überblick.

Der Gedanke an die nächste Klausur löst Panik aus? Hausaufgaben werden zum täglichen Kampf? Spätestens dann ist es an der Zeit, der Sache auf den Grund zu gehen. So unterschiedlich die Formen von Lernschwierigkeiten können auch deren Ursachen sein. Eine Lese-Rechtschreib-Störung oder eine Rechenschwäche etwa können deshalb nur Experten diagnostizieren. Manchmal reicht schon Nachhilfe mit pädagogischer Begleitung, um Lernprobleme zu lösen, in anderen Fällen kann eine Lerntherapie weiterhelfen.

Wenn Familien mit ihrem Latein am Ende sind, gibt es viele Möglichkeiten, sich in öffentlichen Einrichtungen und bei privaten Anbietern Unterstützung zu holen.

Text: Laura Kessler

Wiederholungen spornen an

Wenn Eltern beim Büffeln und Lernen helfen, tun sie sich mit Wiederholungen oft schwer. Dabei sind gerade Wiederholungen der Schlüssel zum Lernerfolg des Kindes, erklärt die Zeitschrift „Eltern family“ (Ausgabe 3/2019). Sicher beherrschtes Wissen zu wiederholen, finden Eltern wohl eher als Zeitverschwendung. Doch Kindern gibt es ein gutes Gefühl, die Kontrolle über den Lernstoff zu behalten. Und das sporne an. In der Schule werde oft von Thema zu Thema gesprungen. Das führe dazu, dass Kinder den Stoff nur schwer verstehen können.

Dem Kind ist nicht geholfen, wenn sich das zu Hause fortsetzt. In der Regel werden Eltern ungeduldig, weil das Kind so lange braucht, ehe es weiß, was gemeint ist. Dagegen hilft, das Tempo beim Sprechen drosseln, rät die Zeitschrift. Als Belohnung komme das Kind schneller ans Ziel, weil es gedanklich folgen könne. Ideal zum Üben und Lückenschließen seien Samstag- und Sonntagmorgen. Auch wenn es das Kind anders sieht, aber der Kopf sei dann ausgeruht und aufnahmefähig.

Text: dpa

Sechs Prozent aller Menschen haben Rechenschwäche

Welche Menge verbirgt sich hinter 65? Ist die Zahl 56 tatsächlich kleiner als 65? Dies können Beispiele sein für Menschen, die an einer Rechenstörung leiden. Betroffene haben große Probleme im Alltag, beim Bezahlen, beim Abschätzen von Größen und Längen. Drei bis sechs Prozent aller Menschen leiden trotz guter Begabung und regelmäßigem Schulbesuch an einer Rechenstörung - auch Dyskalkulie genannt.

Nach dem internationalen Klassifikationsschema der Krankheiten (ICD 10) gehört die Rechenstörung zu den Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten. Neurobiologische Ursachen dieser Erkrankung sind laut Experten sehr wahrscheinlich. Die Betroffenen verstehen die Bedeutung von Zahlen nicht und Mengen werden falsch erfasst. Rechenoperationen wie Addition und Division misslingen trotz intensiven Übens. Sie scheitern im Mathematikunterricht, können Anforderungen im Beruf und Alltag nicht immer erfüllen und entwickeln nicht selten als Folge massive Ängste und Depressionen.

Text: Laura Kessler

