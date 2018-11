Lösung: Bilder-Rätsel sorgt für Verwirrung - welche Zahl wird gesucht?

Marius, fast.. 7 x 9 + 19 = 63 + 19 = 82

Kreis ist trotzdem 1

Was nix dran ändert, daß die Lösung im Artikel oben richtig ist,

Pias Zeile Nr. 3: 17, nicht 19

7 x 9 + 17 = 63 + 17 = 80

-> 17 - 7 - 1 = 9 und der Kreis ist 1.

Leute, bei sowas besser am Schmierzettel nachrechnen und dann erst posten. Der Denkfehler ist nicht, sich beim richtigen Lösungsweg zu verrechnen, der Denkfehler ist, den Rechenfehler nicht zu suchen, wenn man die Zeit dazu hat.

(Anekdote am Rande - hab mich in einer Prüfung beim Vordiplom - lang ist's her - wortwörtlich wie folgt verrechnet:

7 + 8 = 17 und vorbei war es mit der schönen Lösung, mit der sich sonst alles in Wohlgefallen aufgelöst hätte. Shit happens... Und nein, ich baue beruflich weder Autos noch Brücken noch Raketen.....)