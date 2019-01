Lösung: Erwachsene scheitern an diesem Mathe-Rätsel für Fünftklässler - schaffen Sie es?

Das seh ich auch so. Ich glaube es waren bei mir vielleicht 10 Sekunden bis zur Lösung. Für 6:1/6 braucht man nicht mal den Kehrwert; das wissen Geübte in 2 Sekunden. Aber gut: Fünftklässler brüten heutzutage wahrscheinlich ewig über so einer Aufgabe.