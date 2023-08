Nahles fordert mehr Berufsorientierung: So findet man den richtigen Job

Von: Ulrike Hanninger

Maßnahmen zur Berufsorientierung sollen dabei helfen, einen passenden Job zu finden. In der Schule komme das Thema zu kurz, bemängelt Andrea Nahles.

Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit fordert, dass Kinder und Jugendliche besser auf das Berufsleben vorbereitet werden. Berufsorientierung werde in den Schulen, vor allem jedoch im Gymnasium, stark vernachlässigt. Ein einziges Pflicht-Praktikum sei deutlich zu wenig, erklärt Andrea Nahles, wie derzeit in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) zu lesen ist. Dabei spielt das Thema in jedem Alter eine wichtige Rolle und betrifft Erwachsene gleichermaßen wie Jugendliche.

Welche Maßnahmen zur Berufsorientierung gibt es?

Damit Eltern ihre Kinder bei der Berufsorientierung unterstützen können, bietet die Bundesagentur für Arbeit digitale Elternabende an. Ebenfalls auf der Seite der Arbeitsagentur kann man den kostenlosen „Check-U“ machen. Der Test dient dazu, seine Stärken und Interessen herauszufinden, um anschließend den richtigen Job für sich zu finden. Er ist sowohl für Schüler als auch für Erwachsene geeignet.

Berufsorientierungstests wie Check-U

Berufsorientierungsprogramm (BOP)

Werkstatttage (BO-Tage)

Praktika, bei denen man zum Teil bereits ein Top-Gehalt verdient

Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt Erwachsene und Schüler bei der Berufsorientierung. © Jan Huebner/Imago

Das Berufsorientierungsprogramm, kurz BOP, richtet sich an Schüler der 7. und 8. Klasse. Die Teilnehmer durchlaufen verschiedene Tests und erledigen unterschiedliche Aufgaben und Übungen, die alle darauf abzielen, die persönlichen beruflichen Interessen und Stärken herauszufiltern.

An den Werkstatttagen oder BO-Tagen können die Jugendlichen direkt in verschiedenen Berufsfelder hineinschnuppern. Sie verbringen Zeit vor Ort und erleben hautnah, wie ein Job in der IT, im Verkauf, im Gesundheitswesen oder auf dem Bau aussieht. Gerade in der Baubranche entstehen gerade aufgrund der Digitalisierung viele attraktive neue Jobs. Am Schluss erhalten die Schüler ein Zertifikat, das sich sehr gut im Lebenslauf macht und für Bewerbungen genutzt werden kann.

Online-Tools und Seiten, die bei der Job-Wahl unterstützen

Viele hilfreiche Informationen zur Berufsorientierung finden Interessierte – egal in welchem Alter – online. Eine wichtige Anlaufstelle ist neben der Bundesagentur für Arbeit auch das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Unter berufenavi.de kann man einen Selbsttest absolvieren, der anhand der eigenen Interessen und Vorlieben zu geeigneten Jobs führt. Bei azubot.de stehen Videos zur freien Verfügung, die unterschiedliche Berufe anschaulich präsentieren. Zur Berufsorientierung speziell für Erwachsene eignen sich Online-Tests von beispielsweise gepedu.de oder plakos-akademie.de, die bei einer beruflichen Neu- oder Umorientierung helfen und so generell für mehr Mut im Berufsleben sorgen.