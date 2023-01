Masterstudiengang Systems Engineering (M.Sc.): Mit Systemwissen gewappnet für komplexe Projekte

Prof. Dr. Kristin Paetzold-Byhain und Prof. Dr. Roger Förstner, akademische Leiter des Masterstudiengangs Systems Engineering (M.Sc.) © unibw München

Berufsbegleitender Masterstudiengang Systems Engineering (M.Sc.) am Weiterbildungsinstitut der Universität der Bundeswehr München – jetzt bewerben!

Ein System ist mehr als die Summe seiner Teile – technische Systeme sind geprägt durch eine zunehmende Komplexität, die nicht nur aus dem System heraus sondern auch durch Wechselwirkungen und Beziehungen zu anderen Systemen und zur Umgebung resultieren. Gleichzeitig ist in der Systementwicklung eine deutliche Spezialisierung durch technische Expertinnen und Experten zu beobachten. Die Systemintegration bei inter- und transdisziplinären Projekten ist aber nicht mehr allein mit Expertenwissen zu Teillösungen innerhalb einer Fachdisziplin zu beherrschen.

Mit Systemwissen gewappnet für komplexe Projekte © Production Perig – stock.adobe.com

Am Institut für wissenschaftliche Weiterbildung (casc – campus advanced studies center) der Universität der Bundeswehr München startet zum 31. März 2023 der neue Studienjahrgang des weiterbildenden Masterstudiengangs Systems Engineering (M.Sc.). Jetzige und angehende Systemingenieure werden im Rahmen des wissenschaftlich fundierten und anwendungsbezogenen Weiterbildungsangebots auf komplexe Management- und Führungsaufgaben in Bundeswehr, Wirtschaft und Industrie vorbereitet. Eine ganzheitliche, systemische Sicht- und Vorgehensweise sowie das konsequente Einsetzen von Methoden und Prozesse des Systems Engineering stehen im Fokus. Neben dem Masterstudium können auch nur einzelne Zertifikate im Modulstudium erworben werden. Bewerbungsschluss ist der 01. März 2023.

Der Systems Engineering Ansatz, der sich durch Systemdenken und eine ganzheitliche Denk- und Sichtweise beim Bewältigen und Beherrschen komplexer Systeme auszeichnet, wird zunehmend wichtiger.

Hohe Karrierechancen im Bereich Systems Engineering

„Systemingenieure sind gefragter denn je. Mit unserem berufsbegleitenden Weiterbildungsprogramm im Zukunftsfeld Systems Engineering geben wir Fach- und Führungskräften das nötige Rüstzeug, um komplexe technische Systeme sicher zu beherrschen. Die Studierenden erhalten wertvolle Impulse für ihre tägliche Berufspraxis “, erläutert Dr. Nicol Matzner-Vogel, Geschäftsführerin von casc. Absolventen mit integriertem Systemwissen seien in der Wirtschaft begehrte Fachkräfte und hätten sehr gute Chancen, auf der Karriereleiter weiter nach oben zu steigen, so Matzner-Vogel weiter. Einsatzmöglichkeiten für Systemingenieure gibt es in nahezu allen Branchen wie Luft- und Raumfahrttechnik, Wehrtechnik und Verteidigung, IT-, Informations- und Kommunikationstechnik, Automobil- und Fahrzeugindustrie oder im Bereich Energie und Versorgung.

Berufs- und Tätigkeitsfelder

Auf Basis des erworbenen Kompetenzprofils bestehen für Absolventen und Absolventinnen des weiterbildenden Masterstudiengangs vielfältige Einsatzmöglichkeiten sowohl im Rahmen der Entwicklung als auch des Betriebs komplexer technischer Systeme:

In der freien Wirtschaft sowohl in der nationalen als auch internationalen Luft- und Raumfahrtindustrie, aber auch in anderen Industriezweigen wie beispielsweise Militär- und Wehrtechnik, Produktionstechnik, Maschinenbau, Robotik, Elektrotechnik, Bauwesen, Sicherheit, Logistik/ Transport, IT-, Informations- und Kommunikationstechnik sowie in der Automobil- und Fahrzeugindustrie und Energie- und Versorgungsbranche u.a.

In wissenschaftlichen Bereichen an Universitäten, Fachhochschulen oder anderen Forschungseinrichtungen

In der Verwaltung, in Behörden des Bundes und der Länder sowie der Europäischen Union

Jetzt bewerben! Studienstart am 31. März im Masterstudiengang Systems Engenieering Am Institut für wissenschaftliche Weiterbildung (casc – campus advanced studies center) der Universität der Bundeswehr München startet am 31. März 2023 der neue Studienjahrgang des berufsbegleitenden Masterstudiengangs Systems Engineering (M.Sc.). Ab sofort werden Bewerbungen angenommen!

Studiengruppe © unibw München

Zeit- und ortsunabhängiges Studieren neben Beruf und Familie

Die berufsbegleitende Weiterbildung findet im Format Blended Learning statt, das heißt Selbstlernphasen (webbasierte Lernplattform mit virtuellen Lerngruppen und tutorieller Begleitung) wechseln mit Präsenzphasen auf dem Campus ab. Nahezu zeit- und ortsunabhängiges Studieren neben Beruf und Familie ist so möglich. Die Studiendauer im Masterstudiengang beträgt 2 Jahre und 3 Monate. Der Studiengang ist in Grundlagen,- Vertiefungs- und Praxismodule unterteilt. Das Modulstudium bietet die Möglichkeit, nur bestimmte Themenbereiche dem eigenen Interesse entsprechend zu belegen. Die erworbenen ECTS-Leistungspunkte können auf den Masterstudiengang angerechnet werden.

Komplexe Projekte mit integriertem Systemdenken durchdringen

„Ingenieurwissenschaftliches Fachwissen und Projektmanagementkenntnisse gepaart mit spezifischem Problembewusstsein und Systemdenken sind für Systemingenieure unabdingbar, um komplexe Systeme in großen Projekten ohne Schwierigkeiten zum Erfolg zu führen“, erläutert Prof. Dr. Roger Förstner, akademischer Leiter des Masterstudiengangs Systems Engineering (M.Sc.) und Leiter des Instituts für Raumfahrttechnik und Weltraumnutzung an der Universität der Bundeswehr München. Im Arbeits- und Forschungsbereich Raumfahrttechnik beispielsweise sei diese Vorgehensweise umso wichtiger, da diese Systeme in einem schwierigen Umfeld, nämlich dem Weltall, für viele Jahre ohne jegliche Reparatur- oder Wartungsmöglichkeiten höchst zuverlässig arbeiten müssten, schildert der ausgewiesene Fachexperte anschaulich.

Unsere Studierende lernen daher, Systeme mit ihren unterschiedlichsten Anforderungen über den gesamten Systemlebenszyklus hinweg zu strukturieren, zu analysieren, zu spezifizieren, zu entwickeln und anzupassen.

Auch Ingenieure anderer Branchen und Spezialdisziplinen sind mit veränderten Rahmenbedingungen und immer größeren Herausforderungen konfrontiert, die eine ganzheitliche Betrachtungsweise erforderlich machen. Der Komplexitätsgrad interdisziplinärer Projekte erhöht sich zunehmend angesichts Globalisierung, Industrie 4.0., Internet of Things, vernetzter Prozesse, steigender Anforderungen an Produkte, kürzerer Technologiezyklen uvm.

Campus UniBw München © unibw München

Kontakt

Nina Sitkowski

Programmkoordinatorin Masterstudiengang Systems Engineering (M.Sc.)

Universität der Bundeswehr München

casc - campus advanced studies center

Werner-Heisenberg-Weg 39

D-85577 Neubiberg

E-Mail: nina.sitkowski@unibw.de

Web: www.casc.de