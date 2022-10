#matchmeifyoucan DAS Online Job Event 2022

Merkur und tz starten die Anmeldung zum Online Job Event 2022 © merkur/tz

Traumjob auf den ersten LIKE? In Kooperation mit der Matchmaking-Plattform „talentefinder“ machen die Digital Recruiting Expert:innen aus dem Hause Merkur tz MEDIA jetzt genau das möglich.

In Zeiten wie diesen scheint der Wunsch nach Nähe, Sicherheit und Effizienz besonders stark und beinahe in jedem Lebensbereich präsent zu sein. Auch bei der Jobsuche möchte man heute weder unnötig Zeit und Energie verschwenden noch für ein Unternehmen tätig sein, das weit entfernt von eigenen Wertevorstellungen ist.

Das aktuelle Online Job Event 2022 von Merkur tz MEDIA unter dem Motto #matchmeifyoucan beweist aufs Neue, dass auf einem modernen, anspruchsvollen Arbeitsmarkt sowohl die Jobsuche als auch der Recruiting-Prozess ganz anders laufen können – und sollen: smarter, schneller, persönlicher, treffsicherer und somit erfolgreicher.

So finden auf einem digitalen Wege im Zeitraum vom 1. bis 17. November 2022 bei #matchmeifyoucan alle aktiv Suchenden und Wechselwilligen genau die Jobs aus der Region, zu ihnen passen. In Unternehmen, die ihre Werte teilen. Ob Berufs- oder Quereinsteiger:innen, ob Fach- oder Führungskräfte, ob aus dem Handwerk, Hightech oder Pflegebereich. Das Spannendste daran: All dies geschieht wie bei Tinder & Co: einfach per LIKE, im Rahmen eines Matching-Prozesses.

Und so einfach geht‘s

In 5 Schritten zum Traumjob: 1. Einfach registrieren & Steckbrief erstellen 2. Traumjob im Traumunternehmen finden & liken 3. Bei gegenseitigem Interesse den perfekten Job-Match erleben 4. Mit Top-Recruiter:innen aus Bayern ins persönliche Gespräch kommen – per Chat und/oder Video-Call 5. Mit etwas Glück und viel Überzeugungskraft den Traumjob sichern

Voranmelden und reinschnuppern lohnt sich

Ab sofort startet die Registrierung. Bereits ab diesem Zeitpunkt – und somit noch vor der aktiven Matching-Phase – können die Teilnehmer:innen ein Profil erstellen, Unternehmen matchen und

mit den jeweiligen Recruiter:innen schon mal per Chat ins Erst-Gespräch kommen. Wer also aktuell auf der Job-Suche ist oder bei #matchmeifyoucan einfach mal reinschnuppern möchte, melden sich am besten gleich für das große Online Job Event an und sichert sich dadurch u.U. Zusatz-Chancen:

auf einen Traumjob, in einem tollen Unternehmen aus der Region.

Hier geht‘s direkt zur Anmeldung

Interesse als Unternehmen?

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter folgender E-Mail: online.sales@merkurtz.media