Unternehmerische Hochschule® in Innsbruck: Ban Ki-Moon Stipendium und 20 Double Degrees

Bewerben Sie sich jetzt an der Unternehmerischen Hochschule® in Innsbruck und starten Sie in eine aussichtsreiche Karriere! © MCI/Kasper

Studienwahl mit Ausblick: An der Unternehmerischen Hochschule® in Innsbruck steht Ihre berufliche Zukunft an erster Stelle. Informieren Sie sich hier über die vielfältigen Angebote.

Die Unternehmerische Hochschule® in Innsbruck lässt Studierende vom einzigartigen Konzept der Verbindung aus Wissenschaft und Wirtschaft, internationalen Lehrenden und Experten und einem weltweiten Netzwerk profitieren.

Insgesamt 29 Bachelor- und Masterstudien in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie und Life Sciences, sowie umfangreiche akademische Weiterbildungsmöglichkeiten für ambitionierte Berufstätige und Entscheidungsträger bilden das innovative MCI Studienangebot.

Durch die hohe Praxisnähe, Professionalität und Internationalität am MCI eröffnen sich Absolventen aller MCI-Studienrichtungen vielfältige berufliche Perspektiven.

Studieren auf höchstem Niveau mit moderner Ausstattung und internationaler Ausrichtung. © MCI/Geisler

Gelebte Internationalität an der Unternehmerischen Hochschule® in Innsbruck

Mit zahlreichen Stipendien für internationale Studierende, wie etwa dem Ban Ki-Moon- oder dem Jean Claude Juncker-Stipendium, und einem weltweiten Netzwerk von 300 Partnerunis bietet das MCI umfassende Optionen für Auslandssemester, Praktika, Jobs, Summer & Winter Schools, internationale Abschlüsse, sowie einen erfolgreichen Karriereeinstieg.

Als Mitgründerin der Europäischen Universität ULYSSEUS betritt die Unternehmerische Hochschule® zudem eine neue Dimension mit zukunftsweisenden Möglichkeiten.

MCI: Rechtzeitig bewerben!

Eine rechtzeitige Bewerbung für die begehrten Studienplätze an der Unternehmerischen Hochschule® ist entscheidend.

Die nächste Bewerbungsfrist für einen Studienstart im Herbst 2022 endet am 03. April 2022.

Online: mci.edu/bewerbung

14.000 erfolgreiche Alumni an der MCI

85 % der MCI Studierenden schließen ihr Studium in der Sollstudienzeit ab, sind am qualifizierten Arbeitsmarkt besonders gefragt und verfügen daher meist bereits vor Studienabschluss über mehrere Jobangebote. Die Unternehmerische Hochschule® ermöglicht ihren Alumni profunde akademische Kompetenzen und sorgt für innovativen Know-how-Transfer in einem starken und wachsenden internationalen Netzwerk.

Die Sponsions-Festakte des MCI im Beisein von Spitzenvertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik sind ein regelmäßiges Highlight. © Maislinger

MCI erleben: Open House und Online Infosessions

Die Unternehmerische Hochschule® öffnet wieder die Türen für Besucher. Das ist die perfekte Gelegenheit, um Informationen aus erster Hand zu erhalten, einen Blick in die Seminarräume und Hörsäle zu werfen und die künftige Studienumgebung, sowie Lehrende persönlich kennenzulernen.

Gleich vormerken: Samstag, 26.03.2022 von 09:00 - 14:00 Uhr

Direkte Einblicke: Ende März stehen die MCI-Türen offen, um sich umfassend vor Ort zu informieren. © MCI/Kasper

Außerdem haben Interessierte die Gelegenheit, das Studien- und Weiterbildungsangebot der Unternehmerischen Hochschule® im Rahmen von virtuellen Infoveranstaltungen kennenzulernen. Das MCI-Team berät online zu Studieninhalten, Bewerbungs- und Aufnahmeverfahren sowie Karrieremöglichkeiten.

Bequem von zuhause aus informieren Online Infosessions 15. & 16. März

Jetzt anmelden: mci.edu/online-infosession

Bereit für den nächsten Karriereschritt?

Die MCI-Weiterbildung bietet spannende Möglichkeiten für den beruflichen Alltag. Ambitionierte Persönlichkeiten aller Managementebenen können einen international anerkannten Master-Abschluss und damit ein akademisches Upgrade erhalten oder als erfahrene Führungskräfte mit gezielten Weiterbildungen neue Dynamik in ihre Karriere bringen.

Bis zum 03.04.2022 EARLY BIRD OFFER* für die MCI Executive Master-Studiengänge sichern! * reguläres Teilnahmeentgelt abzüglich EUR 1.900,-.

Weitere Infos: mci.edu/weiterbildung

Am MCI warten ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten mit aktuellem Know-how und starkem Praxisbezug. © MCI/Kasper

