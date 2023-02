Medizin & Psychologie studieren ohne NC an der Karl Landsteiner Privatuniversität

So macht Studieren Spaß: praxisorientiertes Lernen und individuelle Betreuung beim Studium an der Karl Landsteiner Privatuniversität. © KL/Klaus Ranger

Die Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in Krems (KL), Österreich, setzt auf praxisorientiertes Lernen und individuelle Betreuung.

An der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL) werden Studierende auf eine erfolgreiche Laufbahn in Gesundheitsberufen und Wissenschaft vorbereitet. Neben praxisorientiertem Lernen und individueller Betreuung spielt auch die Ausrichtung der Lerninhalte an die Anforderungen der Zukunft eine große Rolle.

Inspiring next generations

Unsere Lebensqualität ist maßgeblich davon beeinflusst, wie schnell die Wissenschaft voranschreitet und wie gut ausgebildet die künftigen Expertinnen und Experten im Gesundheitsbereich sind.

Kernstück der Ausbildung sind qualifizierte und motivierte Lehrende, die Wissen, Fertigkeiten und eine professionelle Haltung im persönlichen Unterricht weitergeben. Ein moderner Lehrplan, Unterricht in kleinen Gruppen, ein einzigartiger Verbund an Universitätskliniken sowie Lehr- und Forschungsstandorten bilden dazu die optimale Basis.

Persönlicher Unterricht in kleinen Gruppen

Für das Medizin- als auch das Psychologiestudium entscheidet ein hochschuleigenes Aufnahmeverfahren über die Zulassung, der NC spielt dabei keine Rolle. Beide Studiengänge sind nach dem europaweit verbreiteten Bachelor-Master-System aufgebaut und zeichnen sich durch einen modularen Aufbau aus. Dieser ermöglicht ein aktives Mitlernen und einen Abschluss in Mindestzeit.

Der Unterricht findet einerseits direkt im Universitätsgebäude der KL, aber auch in den zugehörigen Universitätskliniken statt. Hier kommen etwa drei Studierende auf einen Arzt, wodurch ein optimales Betreuungsverhältnis gewährleistet ist. Die praxisnahe Wissensvermittlung bereitet im direkten Kontakt mit den Lehrenden ideal auf die Herausforderungen im späteren Berufsleben vor.

Medizinstudium: bestens vorbereitet

Das Medizinstudium zeichnet sich durch eine hohe Praxisorientierung aus, wie etwa beim Bedside-Teaching in Kleingruppen an den Universitätsklinken. © KL/Klaus Ranger

Im ersten Teil des Medizinstudiums wird der Unterricht in englischer Sprache abgehalten. So können Studierende schon während des Studiums Praxiserfahrung im Ausland sammeln und sie haben die Möglichkeit, eine internationale Laufbahn nach Studienabschluss anzustreben. Am Ende des sechsjährigen Studiums wird der Titel Dr. med. univ. verliehen, der weltweit anerkannt und Abschlüssen an öffentlichen Universitäten gleichgestellt ist.

Neben der Vermittlung der Kenntnisse, die man zur Berufsausübung als Arzt benötigt, legt die wissenschaftliche Ausbildung auch den Grundstein für eine Karriere in der Forschung.

Psychologiestudium: vielfältige Möglichkeiten nach dem Studium

Im Unterricht des Psychologiestudiums wird in modulübergreifenden Querschnittsveranstaltungen ein besonderer Fokus auf praxisbezogene Einheiten gelegt. © KL/Klaus Ranger

Ziel des Vollzeitstudiums Psychologie ist es, praxisrelevante Lehrinhalte möglichst früh in das Studium zu integrieren und die Studierenden bestmöglich auf die Berufsausübung als Psycholog:in vorzubereiten. Dabei geben Wahlfächer in jedem Semester vertiefende Einblicke in die vielfältigen Tätigkeitsfelder der Psychologie. Im Masterstudium liegen die Schwerpunkte auf der Klinische Psychologie und Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie, auch hier werden ergänzen Wahlfächer angeboten.

Der Abschluss des Bachelorstudiums erfüllt alle Voraussetzungen für einen direkten Einstieg in das Masterstudium Klinische Psychologie und Psychotherapie in Deutschland.

Die Berufsfelder von Psycholog:innen sind vielfältig und befinden sich in einem anhaltenden Wachstumsprozess. Diese reichen von der Organisationspsychologie, Ökonomischen Psychologie, Bildungspsychologie, bis zur Sportpsychologie oder Verkehrspsychologie. Der erfolgreiche Abschluss des Masterstudiums berechtigt zur eigenverantwortlichen Ausübung des Berufs als Psycholog:in innerhalb der EU.

Überzeugen Sie sich vor Ort bei der OPEN UNIVERSITY am 11. März in Krems. Weitere Beratungsmöglichkeiten und Informationen unter www.kl.ac.at/beratung

Kontakt

Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems)

Dr. Karl-Dorrek-Straße 30

3500 Krems an der Donau

Tel: +43 (0) 2732 72090 – 260

E-Mail: admission@kl.ac.at

www.kl.ac.at