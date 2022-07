Mid-Career-Crisis: Trotz Erfolg kommen Zweifel und Sorgen – wie Sie das Karrieretief umgehen

Krise mitten im Berufsleben

Im Job läuft es alles, Sie sind erfolgreich und das Gehalt stimmt auch – doch trotzdem kommen plötzlich Zweifel, das kann eine Mid-Career-Crisis sein.

Sie stehen mitten im Job und Sie sind erfolgreich, das Gehalt passt und Sie können sich fachlich beweisen. Das hört sich eigentlich alles erst einmal gut an – doch dann kommen Ihnen plötzlich Zweifel und die Motivation verlässt Sie. Auf einmal fragen Sie sich: Ist das wirklich der Job den ich machen will? Das kann der Beginn einer Mid-Career-Crisis sein. Was dahinter steckt, das hat das Portal Karrierebibel herausgefunden.

Sinnkrise mit Mitte 30 – die Mid-Career-Crisis

Bei der beruflichen Sinnkrise, der Mid-Career-Crisis, stellen Menschen im Alter zwischen 35 und 45 Jahren ihren beruflichen Lebensweg infrage. Oft werden dann Lebensziele mit dem Status Quo verglichen – die Menschen fragen sich, ob sie glücklich mit der momentanen Situation sind. Die eigene Tätigkeit wird dabei sehr skeptisch unter die Lupe genommen.

Mid-Career-Crisis leitet sich von dem Begriff Midlife-Crisis ab. Während die Mid-Career-Crisis sich hauptsächlich auf den Beruf bezieht, betrifft die Midlife-Crisis alle Bereiche des Lebens.

Mid-Career-Crisis: Die Unzufriedenheit wächst über einen längeren Zeitraum

Das Karrieretief kommt an sich nicht plötzlich, es baut sich über einen längeren Zeitraum auf. Die Unzufriedenheit und die Zweifel wachsen längerfristig, Betroffene merken das oft gar nicht direkt. Es spielen viele verschiedene Faktoren rein, die dann die Krise begünstigen. Betroffene können sich folgende Fragen stellen:

Sinn der Arbeit: Wenn Sie die Sinnhaftigkeit Ihres Tuns nicht erkennen, dann ist das ein erstes Indiz dafür, dass sie längerfristig nicht glücklich mit dem Job werden. Nut wer den Sinn versteht und Spaß an der Arbeit hat, bleibt motiviert.

Wenn Sie die Sinnhaftigkeit Ihres Tuns nicht erkennen, dann ist das ein erstes Indiz dafür, dass sie längerfristig nicht glücklich mit dem Job werden. Nut wer den Sinn versteht und Spaß an der Arbeit hat, bleibt motiviert. Werteänderung: Sie befinden sich in einer anderen Phase Ihres Lebens, Sie haben andere Prioritäten, Pläne und persönliche Werte. Dadurch ändern sich auch die Erwartungen an Ihren Job.

Sie befinden sich in einer anderen Phase Ihres Lebens, Sie haben andere Prioritäten, Pläne und persönliche Werte. Dadurch ändern sich auch die Erwartungen an Ihren Job. Unsicherheit bei der Berufswahl: Vielleicht waren Sie sich schon damals unsicher, was den Beruf angeht und wussten nicht, welchen Job Sie eigentlich machen wollen. Dann kam das Studium, der erste Job und jetzt fragen Sie sich, wie das überhaupt passiert ist?

Vielleicht waren Sie sich schon damals unsicher, was den Beruf angeht und wussten nicht, welchen Job Sie eigentlich machen wollen. Dann kam das Studium, der erste Job und jetzt fragen Sie sich, wie das überhaupt passiert ist? Unterforderung: Ihnen geht alles zu leicht von der Hand. Ihre Expertise und Ihre Erfahrung brauchen Sie kaum bemühen, Sie tun jahrelang dieselben Dinge, auch wenn Sie darin gut sind.

Ihnen geht alles zu leicht von der Hand. Ihre Expertise und Ihre Erfahrung brauchen Sie kaum bemühen, Sie tun jahrelang dieselben Dinge, auch wenn Sie darin gut sind. Alles erreicht: Sie haben alle Ziele erreicht, die Sie sich zu Beginn vorgenommen haben. Das kann Unruhe auslösen. Übrigens eine Mid-Career-Crisis kann alle treffen, auch erfolgreiche Menschen sind davon nicht ausgeschlossen.

Zweifel, Schlafprobleme, Depression – die Folgen der Mid-Career-Crisis

Wenn Sie im Karrieretief sind, dann merken Sie das schnell am Körper oder der Psyche. Wichtig ist, dass Sie beachten, dass alle Auswirkungen individuell sind. Wenn Sie eine Mid-Career-Crisis haben, dann müssen Sie nicht alle Auswirkungen spüren. Manche Symptome treten vielleicht eher stark auf, andere dagegen gar nicht oder nur leicht.

Zweifel: Sie grübeln über Ihre berufliche Situation, Ihre Aufgaben und Entscheidungen. Es dreht sich alles um den Job.

Sie grübeln über Ihre berufliche Situation, Ihre Aufgaben und Entscheidungen. Es dreht sich alles um den Job. Frust: Sie haben keinen Spaß mehr an der Arbeit. Sie wollen morgens nicht hin und können den Feierabend nicht erwarten.

Sie haben keinen Spaß mehr an der Arbeit. Sie wollen morgens nicht hin und können den Feierabend nicht erwarten. Leistung: Ihre Leistung lässt nach, Sie strengen sich weniger an, Ihre Projekte interessieren Sie nicht mehr. Das können Sie auch nicht mehr vor Ihrer Umgebung verstecken.

Ihre Leistung lässt nach, Sie strengen sich weniger an, Ihre Projekte interessieren Sie nicht mehr. Das können Sie auch nicht mehr vor Ihrer Umgebung verstecken. Körperliches: Auch Ihr Körper reagiert, typische Symptome sind: Schlafprobleme, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Probleme oder Konzentrationsschwierigkeiten.

Auch Ihr Körper reagiert, typische Symptome sind: Schlafprobleme, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Probleme oder Konzentrationsschwierigkeiten. Psyche: Innere Unruhe ist durch die Mid-Career-Crisis möglich, aber auch Stress ist eine ernstzunehmende Belastung. Zweifel und Ängste belasten Sie immer mehr, das kann zu einer Depression führen.

Innere Unruhe ist durch die Mid-Career-Crisis möglich, aber auch Stress ist eine ernstzunehmende Belastung. Zweifel und Ängste belasten Sie immer mehr, das kann zu einer Depression führen. Veränderungswunsch: Wenn die Mid-Career-Crisis groß ist, dann wird auch der Veränderungswunsch immer größer. Sie achten vermehrt auf andere berufliche Möglichkeiten.

So kommen Sie aus der Mid-Career-Crisis raus

Wenn Sie die Sinnfrage im Job angehen, dann können Sie auch etwas gegen die Mid-Career-Crisis tun. Wenn Sie es schaffen dagegen anzugehen, dann gehen Sie gestärkt aus der Krise heraus. Wenn Sie gerade Ihr Karrieretief überwinden wollen, dann können folgende Tipps helfen:

Reflexion: Analysieren Sie Ihre Situation. Wo befinden Sie sich in Ihrem Leben und in Ihrem Job? Was läuft gut? Wo gibt es Probleme? Fragen Sie sich, was Sie wirklich wollen?

Analysieren Sie Ihre Situation. Wo befinden Sie sich in Ihrem Leben und in Ihrem Job? Was läuft gut? Wo gibt es Probleme? Fragen Sie sich, was Sie wirklich wollen? Gespräche: Tauschen Sie sich mit vertrauten Personen aus. Sprechen Sie Ihre Gedanken klar an – oft kann eine Außensicht helfen, damit Sie zu anderen Erkenntnissen kommen.

Tauschen Sie sich mit vertrauten Personen aus. Sprechen Sie Ihre Gedanken klar an – oft kann eine Außensicht helfen, damit Sie zu anderen Erkenntnissen kommen. Coaching: Wenn Sie alleine nicht klarkommen, dann suchen Sie sich Hilfe. Expertinnen und Experten können Probleme oft schneller sehen oder Lösungsansätze entwickeln.

Wenn Sie alleine nicht klarkommen, dann suchen Sie sich Hilfe. Expertinnen und Experten können Probleme oft schneller sehen oder Lösungsansätze entwickeln. Pausen: Wenn Sie sich in einer Akutphase befinden, dann gönnen Sie sich eine Pause. Nehmen Sie Urlaub, damit Sie sich in Ruhe Gedanken zu Ihrer Situation machen können.

Wenn Sie sich in einer Akutphase befinden, dann gönnen Sie sich eine Pause. Nehmen Sie Urlaub, damit Sie sich in Ruhe Gedanken zu Ihrer Situation machen können. Möglichkeiten abwägen: Überstürzen Sie nichts, wägen Sie erst alle Ihre Möglichkeiten ab. Manchmal hilft es, sich die Ziele und Erwartungen aufzuschreiben.

Wenn alle Punkte keinen Weg aus der Mid-Career-Crisis ergeben, dann können Sie den Jobwechsel anstreben. Schauen Sie sich aktiv nach Alternativen um und schreiben Sie Bewerbungen. (cbl)

