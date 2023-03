Unzufriedenheit im Job: Wie eine Mid-Career-Crisis Sie stärken kann

Von: Carina Blumenroth

Teilen

In Ihrem Job läuft eigentlich alles, doch es kommen trotzdem plötzlich Zweifel und Sorgen? Das kann eine Mid-Career-Crisis sein. Oft zeigt sich Unzufriedenheit.

In den vielen Fällen haben Sie sich Ihren Job ausgesucht, weil Sie sich damit identifizieren können und in Ihrer Arbeit einen Sinn sehen. Die Mid-Career-Crisis (ugs. Krise mitten in der Karriere) beschreibt allerdings genau den Zustand, wenn der Sinn abhandengekommen ist. Sie sehen in Ihrem Beruf keinen Sinn mehr und fühlen sich nicht mehr gut aufgehoben. Was kann man dann tun?

Mid-Career-Crisis: Was ist das eigentlich?

Die Krise in der Karriere kann auch eine Chance sein. © Svyatoslav Lipinskiy/Imago

Allgemeine Lebensziele werden der aktuellen Situation gegenübergestellt und meist ist dort dann ein Unterschied erkennbar. Es entsteht eine berufliche Sinnkrise und Sie stellen Entscheidungen, die Sie bezüglich des Jobs getroffen haben, infrage. Oft sind Menschen im Alter zwischen 35 und 45 Jahren von der Mid-Career-Crisis betroffen, informiert das Portal Karrierebibel. Angelehnt ist die berufliche Sinnkrise an die Midlife-Crisis. Die beiden Begriffe sind verwandt, beschreiben jedoch andere Krisen und hinterfragen dadurch andere Voraussetzungen. Gemein ist jedoch, dass an der Gestaltung der nächsten Lebensphase gearbeitet werden, informiert Karrierebibel weiter.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Ist die Vergangenheit schlecht, wenn man eine Mid-Career-Crisis hat?

Nein, nicht die Vergangenheit ist schlecht, wenn man eine Mid-Career-Crisis habe, sondern der Blick auf die Gegenwart, schreibt HR-Experte Alessandro Raguseo auf dem Portal Businessinsider. Wenn Sie sich fragen, ob Sie in Ihrem Beruf noch richtig aufgehoben sind oder den Beruf noch weiter ausführen wollen, kann dies der Beginn einer Krise sein, informiert Karrierebibel.

Gründe für eine Mid-Career-Crisis

Änderung der persönlichen Werte

Unsicherheit als Sie den Beruf ergriffen haben

Unterforderung im Job

Ziele wurden erreicht

Kündigung des Arbeitsvertrags: Die wichtigsten Fakten, die jeder kennen sollte Fotostrecke ansehen

Auswirkungen der beruflichen Krise

Zweifel

Frust

Körperliche Symptome (Schlafprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten, Magen-Darm-Probleme)

Psychische Symptome (Stress, Ängste, Depressionen)

Leistungsabfall

Was kann man gegen eine Mid-Career-Crisis tun?

Auch wenn Sie sich in Ihrer Firma eine gute Position erarbeitet haben, sind Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten Maßnahmen aus einer Krise heraus. Entweder können Sie sich damit ein noch besseres Wissen in Ihrem Bereich aneignen oder einen anderen Bereich kennenlernen. Alessandro Raguseo schreibt auf dem Portal Businessinsider, dass dieser andere Blickwinkel dabei helfe „unbekannte Türen zu öffnen und die eigene Realität neu wahrzunehmen.“

Vorteile, wenn Sie die berufliche Krise überwunden haben

Krisen stellen Menschen immer wieder vor Herausforderungen, sei es im privaten oder beruflichen Bereich. Jede Krise bietet allerdings auch die Chance, daran zu wachsen und letztendlich auch davon zu profitieren, wenn man sich damit auseinandersetzt. Welche Vorteile können Sie von einer Krise im Job mitnehmen?

Erkenntnisgewinn: Sie erfahren, was Sie wirklich wollen und lernen zu priorisieren. Wünsche und Ziele werden hinterfragt und man kann sich weiterentwickeln.

Neue Türen können sich öffnen: Ihr alter Weg passt nicht mehr zu Ihnen? Dann haben Sie die Möglichkeit, Neues zu erfahren.

Gewohnheiten werden aufgebrochen: Sie streichen für sich den Satz „Das war schon immer so.“

Sie werden mutiger: Ein neuer Job, eine neue Perspektive oder eine Veränderung ist auch immer mit Mut verbunden.