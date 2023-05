Mieses Gehalt trotz guter Leistung? Fehlende Kommunikation kann ein Grund sein

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Deadlines werden eingehalten, der Output der eigenen Leistungen ist gut. Aber das Gehalt bleibt gleich, eine Erhöhung ist nicht in Sicht? Woran es liegen könnte.

‚Über Geld spricht man nicht‘, dieser Grundsatz hält sich in manchen Bereichen ziemlich hartnäckig, allerdings führt die Herangehensweise nicht dazu, dass sich etwas ändert. Gerade, wenn Gehaltsgespräche, neue Vertragsverhandlungen oder Honorare besprochen werden, ist es sinnvoll, dass man weiß, welche Gehaltsspannen im jeweiligen Bereich üblich sind, berichtet das Jobportal Stepstone. Woran es liegen kann, wenn trotz guter Leistungen das Gehalt mies bleibt.

Gute Leistung und mieses Gehalt: Wie die Kombination zustande kommen kann

Sie haben Aktenberge im Büro bearbeitet – verstecken Sie sich nicht dahinter, sorgen Sie dafür, dass Ihre Arbeit gesehen und wertgeschätzt wird. © Andrey Popov/Imago

Den eigenen Wert erkennen, das fällt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern manchmal schwer. Zufolge haben kann das, dass sie sich mit einem miesen Gehalt zufriedengeben. Ein Grund dafür kann sein, dass die Kommunikation mit dem Vorgesetzten gescheut wird. Wer mehr Geld für seine Arbeit möchte, muss kommunizieren. Fragt man also nicht nach einer Gehaltserhöhung, wird man auch keine bekommen.

Das Gehaltsgespräch kann überfordernd sein, es ist allerdings notwendig: Allein der Gedanke an Gehaltsgespräche kann unangenehm sein, wenn Sie sich allerdings nicht für Ihre Belange einsetzen, wird es kaum jemand tun. In Vorbereitung auf ein solches Gespräch ist es ratsam, dass Sie sich Notizen machen, warum Sie mehr Gehalt verdienen. Das können beispielsweise erreichte Erfolge, wie neue Aufträge, oder Ähnliches sein. Ebenso sind Weiterbildungen, die Sie gemacht haben, ein gutes Argument für mehr Geld.

Wenn man nicht das Gespräch sucht, gehen Vorgesetzte meist davon aus, dass alles in Ordnung ist und dass Sie keinen Ärger machen werden. Selbst, wenn Sie im ersten Anlauf keine Gehaltserhöhung erhalten, haben Sie schon einmal den Grundstein dafür gelegt, dass andere wissen, dass Sie eben nicht komplett zufrieden sind. Vorgesetzte wüssten dann schon, dass Sie gegebenenfalls das Unternehmen verlassen könnten, informiert arbeitsabc.de. Damit sind dann weitere Kosten verbunden, wie eine erneute Stellenbesetzung und Einarbeitung, ebenso geht dem Unternehmen dann Ihre Erfahrung verloren.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Für Gehaltserhöhung einen Mehrwert schaffen

Wer aktiv ist, sich über Neuerungen oder Trends informiert, steigert seinen Mehrwert für das Unternehmen. Wenn man also stetig an sich arbeitet, seine Soft- und Hard-Skills verbessert und weiß, wie man generell am Zahn der Zeit bleibt, macht sich schwerer entbehrlich für das Unternehmen.

Mit dieser Körpersprache geht das Bewerbungsgespräch schief Fotostrecke ansehen

Übrigens, ist es auch sinnvoll, dass Sie lernen, wie Sie Ihre Grenzen setzen, eine Karriere-Expertin gibt Tipps.

Sie sind unsichtbar: Vorgesetzte bekommen Ihre Erfolge nicht mit

Tue Gutes und sprich darüber, den Satz haben Sie vielleicht schon einmal gehört und da ist etwas Wahres dran. Wenn die Vorgesetzten nicht wissen, wie Sie arbeiten und welche Erfolge Sie erreicht haben, laufen Sie unter dem Radar. Das ist eine denkbar schlechte Position für den Wunsch nach mehr Gehalt. In Meetings oder auch mal zwischen Tür und Angel können Sie über Ihre Erfolge sprechen und Eigenwerbung betreiben. Machen Sie sich also Ihre Erfolge bewusst und sorgen Sie dafür, dass Vorgesetzte auch darüber Bescheid wissen. Manchmal bekommen Chefinnen und Chefs nämlich nur das Endergebnis mit und nicht den Weg dahin. Dort liegt aber meist viel Potenzial, beispielsweise zeigt es Ihren Umgang mit Problemen oder Ihre Kreativität.