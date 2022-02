Mindestlohn für Pflegekräfte soll 2022 steigen: Wie hoch ist der neue Stundenlohn?

Neuer Beschluss

Der Mindestlohn für Pflegekräfte soll noch in diesem Jahr deutlich steigen. Ab wann die schrittweise Erhöhung erfolgt und in welcher Höhe, steht bereits fest.

Der Mindestlohn* in der Pflege soll 2022 schrittweise ansteigen. Darauf hat sich die von der Bundesregierung einberufene Pflegekommission geeinigt. Rund 1,2 Millionen Beschäftigte arbeiten in Einrichtungen, die unter den Pflegemindestlohn fallen.

Wie hoch ist der Mindestlohn in der Pflege 2022?

Ab 1. September 2022 an soll der Pflege-Mindestlohn bis Ende 2023 in drei Schritten erhöht werden – jeweils zum 1. September 2022, 1. Mai 2023 und 1. Dezember 2023, berichtet die Deutsche Presse-Agetur (dpa). Wie hoch der Mindestlohn am Ende ausfällt, hängt von der Qualifikation der Pflegekräfte ab. So ist die Mindestlohnerhöhung geplant:

Hilfskräfte: von aktuell 12 Euro auf 14,15 Euro

von aktuell 12 Euro auf 14,15 Euro Qualifizierte Hilfskräfte: von 12,50 Euro auf 15,25 Euro

von 12,50 Euro auf 15,25 Euro Pflegefachkräfte: von 15 Euro auf 18,25 Euro

Pflege-Mindestlohn steigt bereits zum 1. April

Ab 1. April folgt bereits eine Steigerung der Mindestlöhne, die schon im Vorfeld beschlossen wurde. So steigt der Stundenlohn für Hilfskräfte um 55 Cent auf 12,55 Euro und von qualifizierten Hilfskräften um 70 Cent (auf 13,20 Euro). Für Pflegefachkräfte ist laut dpa eine Lohnerhöhung um 40 Cent auf 15,40 pro Stunde vorgesehen.

Pflegekommission empfiehlt mehr Urlaubstage in Altenpflege

In ihrer aktuellen Entscheidung empfiehlt die Pflegekommission zudem mehr Urlaubstage für Pflegekräfte: bei einer 5-Tage Woche noch zusätzlich sieben Tage für 2022, für die Jahre 2023 und 2024 jeweils neun Tage extra. Damit würde der Mindesturlaubsanspruch in der Altenpflege ab 2023 für Beschäftigte mit einer Fünf-Tage-Woche auf 29 Tage steigen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Empfehlungen bereits am 1. Mai per Verordnung umsetzen.

In Privathaushalten kommt der Pflegemindestlohn jedoch nicht zur Anwendung. Dort gilt der allgemeine gesetzliche Mindestlohn von aktuell 9,82 Euro pro Stunde. Der allgemeine Mindestlohn soll jedoch schon bald auf 12 Euro steigen. (as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

