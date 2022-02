Minijob-Grenze steigt 2022: Ab wann gilt die neue Verdienstgrenze?

Von: Andrea Stettner

Teilen

Nach den Plänen der Ampel-Regierung soll die Verdienstgrenze für Minijobber 2022 steigen. Bundesarbeitsminister Heil nennt jetzt ein Datum für die Erhöhung.

Das Jahr 2022 hält für Minijobber allerlei Neuerungen bereit. So stieg der Mindestlohn zum 1. Januar 2022 bereits auf 9,82 Euro je Stunde, bevor er ab 1. Juli planmäßig auf 10,45 Euro angehoben wird. Bereits zum Oktober soll dann die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro erfolgen, wie die Ampel-Koalition jüngst Preis gab*.

Die Verdienstgrenze bei Minijobs soll 2022 steigen. © Shotshop/Imago

Minijob: Verdienstgrenze steigt zum 1. Oktober 2022

Im Zuge der Mindestlohn-Erhöhung wird nun auch die Verdienst-Obergrenze für Minijobber angepasst: Die Minijob-Grenze steigt zum 1. Oktober von bisher 450 Euro auf 520 Euro im Monat. Das teilte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (Samstag) mit. „Das ist so in der Koalition vereinbart – und so machen wir’s“, sagte der SPD-Politiker laut eines Berichts der Deutschen-Presse-Agentur (dpa). Auch die Obergrenze für die sogenannten Midijobs soll zum 1. Oktober von derzeit 1.300 Euro auf 1.600 Euro steigen, so Heil.

Lesen Sie auch: Minijob 2022: Das hat sich seit 1. Januar für Arbeitnehmer geändert.

Minijobgrenze soll sich an Wochenarbeitszeit von 10 Stunden orientieren

Zukünftig soll sich die Minijob-Grenze an einer Wochenarbeitszeit von 10 Stunden zu Mindestlohnbedingungen orientieren, heißt es im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Übrigens, auch die Auszubildenden dürfen sich 2022 über eine höhere Ausbildungsvergütung freuen – jedoch nicht alle. (as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.