Bei einem 450-Euro-Job: Renten-Beitragszahlung auch lukrativ für Minijobber

Von: Anne Hund

Auch mit geringfügigen Beschäftigungen lässt sich die gesetzliche Rente aufbessern. (Symbolbild) © Axel Heimken/dpa

Freiwillig in die Rentenkasse einzahlen? Schon für wenige Euro im Monat erhalten Minijobber den vollen Versicherungsschutz, wie Experten erklären.

Minijobs sind durchaus gefragt. Etwa sechs Millionen Menschen gehen hierzulande einer 450-Euro-Beschäftigung nach. Wie steht es mit der Altersvorsorge? Was Minijobber wissen sollten: Seit 2013 sind solche Jobs in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig. Dass sich laut Deutsche Rentenversicherung Bund trotzdem mehr als 80 Prozent der Minijobber von der Versicherungspflicht befreien ließen, hat aus Sicht der Experten ungünstige Folgen. Das berichtete im April die Deutsche Presse-Agentur (dpa). „Denn für 3,6 Prozent des Gehalts, bei 450 Euro also 16,20 Euro, Eigenanteil genießen Beitragszahlerinnen und Beitragszahler den vollen Versicherungsschutz“, wie es in dem dpa-Beitrag heißt. Lesen Sie hier mehr darüber, wie viel Geld ein 450-Euro-Job für die Rente bedeuten kann.

Minijob zählt auch für die spätere Rente

Den Hauptteil des Rentenbeitrags bei Minijobbern trage mit 15 Prozent der Arbeitgeber. Die Zeit im Minijob fließe später bei der Mindestversicherungszeit für eine Rente mit ein. Das gilt dpa zufolge sowohl für die Altersrente, als auch für eine mögliche Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrente. Auch mit einem Minijob kann man übrigens von der angekündigten Energiepauschale profitieren - mehr darüber lesen Sie hier. (ahu)

