Die Welt entdecken – im Ausland studieren: mit den Programmen der KU Eichstätt-Ingolstadt

Wer an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt studiert, kann währenddessen die Welt bereisen. © Christian Klenk

Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) ist international gut vernetzt. So können Studierende in verschiedenen Ländern der Welt neue Erfahrungen sammeln.

An der Toulouse Business School Sprachkenntnisse verbessern oder an der Åbo Akademi University in Finnland interkulturelle Erfahrungen sammeln: Aufgrund der internationalen Vernetzung der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) können Studierende das Leben in verschiedenen Ländern der Welt entdecken. Eine wertvolle Erfahrung, wie Dr. Anna Marcos Nickol, Leiterin des International Office der KU, erklärt: „Der Perspektivwechsel fördert das Verständnis für das Funktionieren der postmigrantischen Gesellschaft in Deutschland.“

Franziska Prinz, die im vierten Semester den Masterstudiengang Internationale Beziehungen an der KU belegt, wählte aus den 300 Universitäten, die der KU für den Austausch zur Verfügung stehen, die Universidad de los Andes in Bogotá, Kolumbien. Ein Highlight für sie: Reisen durch das Land – an den Amazonas oder in das Dreiländereck zwischen Kolumbien, Peru und Brasilien. „Die Menschen und die Natur haben mich nachhaltig beeindruckt, da die unendliche Weite des Flusses und zugleich die Enge des Urwalds besondere und für mich neue Erfahrungen waren.“

Franziska Prinz studierte an der Universidad de los Andes in Bogota. © privat

Studieren an der KU Eichstätt-Ingolstadt und dabei die Welt entdecken

Anna Keßler erinnert sich ebenfalls gerne an die Unternehmungen während des Semesters an der St. Mary’s University in Calgary, Kanada: Die Lehramtsstudentin schwärmt vom Wandern in den Rocky Mountains. Sie entdeckte aber nicht nur Kanada, sondern auch die Vorteile ihrer Heimat: „Ich bin sehr dankbar, dass wir in Deutschland – und somit an der KU – fast kostenlos studieren können und es uns ,leisten‘ können, einen Kurs zu belegen, welcher über unser Degree hinausgeht.“

Anna Keßler studierte in Kanada und reiste durch das Land. © privat

Bei ihrer Heimreise aus Uganda hatte Olivia Rademacher eine neue Lebenseinstellung im Gepäck: Die Journalistik-Studentin lernte während ihres Auslandssemesters an der Makerere University in Kampala, wie wenig zum Glücklichsein nötig ist.

Das ist eine Erfahrung, die ich auf keinen Fall vergessen möchte. Es ist nicht immer ganz möglich, aber ich versuche, sie auf Zuhause zu übertragen.

Olivia Rademacher verbrachte ein Semester an der Makerere University in Kampala und bereiste Uganda. © privat

Die Freundschaften, die Lehramtsstudentin Teresa Kürzinger während ihres Aufenthalts in Paris schloss, bestehen bis heute. Wie das Selbstbewusstsein, das sie sich dort erarbeitete. Ihr falle es nun leicht, auf Leute zuzugehen, schwierige Termine wahrzunehmen. „Ohne mein Auslandssemester wäre ich vermutlich nie so weit gekommen.“ Sie hatte die Chance, sich in Paris weiterzuentwickeln – immer mit der Unterstützung des International Office der KU, das personalisierte Beratung anbietet sowie zu Stipendien- und Finanzierungsprogrammen wie dem KU-eigenen IntAid berät.

Eine bessere Betreuung hätte ich mir wirklich nicht wünschen können.

Auch Thomas Altendorfer prägte sein Semester an der Catholic University of America in Washington D.C. sehr: „Es gibt einen Thomas vor den USA und einen Thomas nach den USA“, erklärt der BWL-Master-Student mit dem Schwerpunkt Markt. „Was ich gelernt habe, ist die Offenheit gegenüber Meinungen, die mit europäischen Sichtweisen oft nicht in Einklang zu bringen waren.“ Doch so sehr er seine Zeit im Ausland auch genoss, etwas vermisste er: „Das Essen in der Mensa. Das Erste, was ich nach meiner Ankunft am Münchner Flughafen gemacht habe: Ich habe mir eine Breze gekauft.“

Thomas Altendorfer während seines Studiums an der Catholic University of America. © privat

Studiengänge an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt

Die KU bietet über 40 Studiengänge, vor allem im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften. Aber auch renommierte Studienangebote in BWL, LehramtPlus, Geographie und Psychologie sind hier angesiedelt, ebenso seltene Studiengänge wie Lateinamerikastudien, Digital and Data-Driven Business oder Angewandte Musikwissenschaft und Musikpädagogik. Eine Besonderheit ist auch der Interdisziplinäre Studiengang, in dem das Studium aus 20 Fächern individuell zusammengestellt werden kann. Wer sich für ein Studium an der beliebtesten Universität Deutschlands entscheidet, kann sich ab sofort für das Wintersemester 2022/23 einschreiben. Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen sowie weitere Details zum Studienalltag finden sich auf der Homepage der KU.

