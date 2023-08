Mittelschicht in Deutschland geschrumpft – mit welchem Gehalt zählt man dazu?

Von: Anne Hund

Das Ifo-Institut sieht Menschen mit mittleren Einkommen „am Rande ihrer Belastungsfähigkeit“. Über die Jahre hat sich die Mittelschicht verkleinert.

Die Mittelschicht in Deutschland ist in den vergangenen Jahren „leicht geschrumpft“. Das berichtete das Münchner Ifo-Institut am 7. August anlässlich einer nun veröffentlichten Studie im Auftrag der Hanns-Seidel-Stiftung: Gehörten 2007 noch 65 Prozent der Bevölkerung der Mittelschicht an, waren es im Jahr 2019 nur noch 63 Prozent, wie das Ifo-Institut dazu konkret mitteilte. Der Grund dafür sei, dass sowohl durch sozialen Aufstieg als auch Abstieg die Ränder der Mitte geschrumpft seien.

Ifo-Institut: Mittelschicht in Deutschland „leicht geschrumpft“

Die Mittelschicht in Deutschland hat sich lauter einer Studie des Ifo-Instituts verkleinert. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

„Obwohl der Rückgang seit 2007 relativ moderat erscheint, ist er im Vergleich mit den anderen europäischen Ländern beachtlich“, sagt Ifo-Forscher Florian Dorn laut der auf der Website des Ifo-Instituts veröffentlichten Mitteilung. „Während Deutschlands Mittelschicht aufgrund ihrer Größe im Jahr 2007 noch auf Rang 9 und somit im oberen Drittel lag, ist sie im Jahr 2019 nur noch auf Platz 14 und somit im Mittelfeld.“

Menschen mit mittlerem Einkommen „am Rande ihrer Belastungsfähigkeit“

Die Mittelschicht in Deutschland trägt demzufolge im europäischen Vergleich mit die höchste Steuer- und Abgabenlast. „Mit einer Grenzbelastung von rund 50 Prozent des Bruttoeinkommens im deutschen Steuer- und Transfersystem bleibt Menschen mit mittlerem Einkommen vom nächsten hinzuverdienten Euro effektiv nur die Hälfte übrig. Mehrarbeit und mehr Leistung zahlen sich daher in der Mittelschicht netto nur sehr begrenzt aus“, sagt Andreas Peichl, Leiter des Ifo-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen, laut der Mitteilung.

Menschen mit mittleren Einkommen befänden sich „am Rande ihrer Belastungsfähigkeit“, heiß es weiter. Gleichzeitig zahle sich Mehrarbeit für Menschen mit niedrigem Einkommen im deutschen Steuer- und Transfersystem kaum aus.

Mit welchem Gehalt zählt man zur Mittelschicht?

Über 80 Prozent der Deutschen ordnen sich selbst der Mittelschicht zu, wie das Ifo-Institut erklärt. Tatsächlich gehörten im Jahr 2019 jedoch etwa 26,1 Millionen Haushalte in Deutschland „statistisch der Mittelschicht“ an, wie es ebenfalls in der Mitteilung anlässlich der Studie heißt. Das entspreche mit 63 Prozent weniger als zwei Dritteln aller Haushalte.

Für die Berechnungen legten die Autoren der Studie die OECD-Definition zugrunde: Demnach gehört zur Mittelschicht, wer zwischen 75 und 200 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Bei Alleinstehenden entsprach das im Jahr 2019 einem verfügbaren Nettoeinkommen (inklusive Transfers) zwischen 17.475 und 46.600 Euro. Bei Paaren ohne Kinder betrug die Spanne zwischen 26.212 und 69.900 Euro. Paare mit zwei Kindern gehörten statistisch der Mittelschicht an, wenn sie über ein Einkommen zwischen 36.698 und 97.860 Euro verfügten.