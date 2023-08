Neuer Job: Wie Sie mit dem 30-60-90-Plan Ihre Probezeit erfolgreich absolvieren

Während der Probezeit müssen Sie Ihrem Chef beweisen, dass Sie der richtige Mitarbeiter für den Job sind. Ein 30-60-90-Plan kann dabei helfen.

Die ersten Wochen und Monate in einem neuen Job können sowohl aufregend als auch herausfordernd sein. Das Arbeitsumfeld ist ungewohnt, die Aufgaben ganz anders als bisher und die Kollegen sind eine eingeschworene Gruppe, vor der Sie sich erst einmal beweisen müssen. In den meisten Arbeitsverträgen ist eine Probezeit von sechs Monaten vorgeschrieben. Danach gilt das Kündigungsschutzgesetz. Die Probezeit soll sicherstellen, dass die Zusammenarbeit für beide Seiten fruchtbar ist. Währenddessen machen Sie sich als neuer Mitarbeiter mit den Arbeitsabläufen und der Unternehmenskultur vertraut und übernehmen nach und nach mehr Aufgaben.

Eine bewährte Methode, um die Probezeit erfolgreich zu gestalten, ist der 30-60-90-Plan, wie Wmn.de berichtet. Dieser skizziert eine klare Struktur für die ersten drei Monate in der neuen Position und gewährleistet eine gut organisierte Eingliederung. Damit können Sie vorab sicherstellen, dass Sie innerhalb der ersten 30, 60 und 90 Tage einen positiven Eindruck bei Ihrem Vorgesetzen hinterlassen.

Die ersten 30 Tage der Probezeit: Ankommen und Orientieren

Die ersten Wochen im neuen Job sollten Sie dazu nutzen, um alle Kollegen kennenzulernen. (Symbolbild) © IMAGO

In den ersten 30 Tagen geht es vor allem darum, sich in die Firma einzufinden. Nutzen Sie diese Anfangsphase, um die grundlegenden Abläufe zu verstehen und die Unternehmensprozesse sowie -kultur kennenzulernen. Machen Sie sich mit Ihren Aufgaben vertraut und sammeln Sie alle Informationen, die dafür nötig sind. Vergessen Sie dabei nicht, Beziehungen zu Ihren Kollegen sowie zu Ihrem Chef aufzubauen. Das gilt auch für die zwischenmenschliche Ebene: Gehen Sie mit ihren Kollegen zum Mittagessen oder in die Kaffeepause. Dadurch können Sie sich schneller ins Team eingliedern. Achten Sie aber darauf, nicht am Bürotratsch teilzunehmen. Lästern sorgt nur für negative Stimmung am Arbeitsplatz.

Und: Scheuen Sie sich nicht davor, Fragen zu stellen. Gerade am Anfang wird niemand von Ihnen erwarten, dass Sie alle Aufgaben perfekt beherrschen und sämtliche Prozesse auswendig kennen. Wie sagt man schließlich so schön: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Diese Anfangsphase ist zum Lernen da und dient als Basis für die weitere Zeit in der Firma. Suchen Sie die Kommunikation mit Ihren Kollegen und bewahren Sie eine positive Einstellung.

Die ersten 60 Tage im neuen Job: Vertiefung und aktiver Beitrag

Langsam geht es ans Eingemachte: Nach dem ersten Monat verfügen Sie über ein solides Grundwissen über die Unternehmensprozesse. Nun ist die Zeit reif, tiefer in die Position einzutauchen und Verantwortung zu übernehmen. Durch die aktive Arbeit an Projekten können Sie Ihre Fähigkeit ausbauen und einen wertvollen Beitrag zum Team leisten. In dieser Phase sollte der Fokus auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung liegen. Feedback von Vorgesetzten und Kollegen sollte aktiv gesucht und genutzt werden, um die Leistung zu verbessern und sich weiter zu steigern.

Demonstrieren Sie Ihrem Chef, dass Sie die Initiative ergreifen können. Gehen Sie Aufgaben eigenständig an und bearbeiten Sie Deadlines zügig. Vergessen Sie dabei nicht, bei Bedarf die Unterstützung von Kollegen zu suchen und die Beziehung zum Team weiter auszubauen.

Die ersten 90 Tage: Strategische Integration und Wachstum

Im dritten Monat können Sie sich als Leistungsträger im Unternehmen beweisen. Nachdem Sie bereits Wissen und Erfahrung gesammelt haben, ist nun der Zeitpunkt gekommen, sich als integraler Bestandteil des Teams zu etablieren. Bringen Sie sich in Meetings aktiv ein und präsentieren Sie innovative Ideen. Zeigen Sie Ihrem Vorgesetzten, wie gut Sie sich bereits in Ihre Rolle eingefunden haben, indem Sie Ihren bisherigen Aufgabenbereich erweitern und die Verantwortung für neue Projekte übernehmen. Dadurch demonstrieren Sie, dass Sie die Firma auch auf langfristige Sicht braucht.

Sie können sich bei Ihrem Chef auch nach Schulungen oder Fortbildungen erkundigen. Das zeigt, dass Sie Ihre Fähigkeiten weiter entwickeln wollen, um eine noch wertvollere Arbeitskraft für das Unternehmen zu werden. Auch im letzten Abschnitt des 30-60-90-Plans sollten Sie Wert auf die Rückmeldung von Kollegen und Vorgesetzten legen. In regelmäßigen Feedback-Gesprächen können Sie zusammen mit Ihrem Chef die bisherige Leistung evaluieren, um sicherzustellen, dass Sie sich auf dem richtigen Weg befinden.