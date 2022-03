Die ganzheitliche, berufsbegleitende Weiterbildung im Facility Management

Facility Manager*innen stellen sich den Anforderungen aus dem Lebenszyklus von Immobilien. © Melanie Scheller

Die heutige Zeit fordert ganzheitlich denkende Gebäudemanager*innen. Die OHM Professional School in Nürnberg bietet eine berufsbegleitende Weiterbildung im Facility Management.

Jede Immobilie muss technisch, ökonomisch und ökologisch aus allen Blickwinkeln betrachtet werden, um das Beste aus ihrem Lebenszyklus zu machen. Früher wurden diese Dienstleistungen häufig getrennt betrachtet. Die Anforderungen aus dem Lebenszyklus dieser Immobilien fordern jedoch ein ganzheitliches Denken bei den Verantwortlichen. Heute stellen sich Facility Manager*innen diesem komplexen Aufgabenspektrum. Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Digitalisierung sind hierbei essentielle Kernthemen.

OHM Professional School in Nürnberg: Mit Weiterbildung zum Erfolg

Einer der führenden Standorte für die Weiterbildung im Facility Management ist seit über 20 Jahren die fränkische Metropole Nürnberg. Die OHM Professional School, das Weiterbildungsinstitut der Technischen Hochschule Nürnberg, bietet den berufsbegleitenden Masterstudiengang sowie den Zertifikatslehrgang Facility Management.

Fach- und Führungskräfte lernen hier Immobilien und Anlagen optimal zu planen und zu führen. Denn die Arbeit als Gebäudemanager*in ist sehr komplex, abwechslungsreich und weitaus spannender als ihr Ruf. Ob Handel, Industrie, Banken oder öffentliche Einrichtungen: Alle können sich voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, weil im Hintergrund ein funktionierendes Facility Management für die Wirtschaftlichkeit des Gebäudes sorgt.

Mit technologischen Entwicklungen, aber auch mit der gestiegenen Relevanz von energetischen und ökologischen Optimierungen, steht das Facility Management vor neuen Herausforderungen. Die heutige Zeit fordert ganzheitlich denkende Gebäudemanager*innen.

Jede Immobilie muss technisch, ökonomisch und ökologisch aus allen Blickwinkeln betrachtet werden, um das Beste aus ihrem Lebenszyklus zu machen. © AdobeStock

Facility Management: berufsbegleitend akademisch weiterbilden

Die Besonderheit des Masterstudiengangs Facility Managements ist seine einzigartige Schwerpunktsetzung: Technik, Strategie und Management sowie Betreiberverantwortung werden gleichermaßen im Studienplan behandelt. Diese drei Säulen sind die Grundvoraussetzung erfolgreicher Facility Manager*innen. Mit diesem spezifischen Fachwissen zu Schlüsselthemen werden Facility Manager*innen branchenübergreifend gesucht! Teilnehmende lernen den Lebenszyklus von technischen Anlagen und baulichen Objekten immer im Blick zu halten und steuern so maßgeblich deren Effizienz und Nachhaltigkeit.

Die Weiterbildung ist sehr praxisorientiert und ein ideales Angebot für alle Professionals, die sich weiterbilden, aber nicht aus dem Job aussteigen wollen.

Der Master-Studiengang schließt mit einem Joint Degree der Technischen Hochschule Nürnberg und der Hochschule München ab. Der Lehrgang mit einem Zertifikat als Facility Manager*in. Beide Weiterbildungsangebote sind von der German Facility Management Association (GEFMA) zertifiziert. Detaillierte Informationen zu dem Master-Studiengang finden Sie übersichtlich zusammengestellt in dem Studiengangsflyer.

Der nächste Studienstart ist der 13. Oktober 2022. Interessierte können sich bis zum 15. September 2022 bei der Studiengangmanagerin Désirée Haarländer unter +49 911 5880-2819 anmelden und beraten lassen. Alle Informationen finden Sie auch unter https://ohm-professional-school.de/weiterbildungen/studium/master/facility-mangement

Weiterbildung lohnt sich: beste Voraussetzungen an der OHM Professional School

An der OHM Professional School lernen Sie nicht in überfüllten Hörsälen, sondern in kleinen Lerngruppen mit Seminarcharakter. Dies ist auch die Basis für Ihre intensive Begleitung durch die Dozierenden und den persönlichen Dialog mit anderen Studierenden. Die Weiterbildung ist sehr praxisorientiert und ein ideales Angebot für alle Professionals, die sich weiterbilden, aber nicht aus dem Job aussteigen wollen. Dank des etablierten Blended Learning-Konzepts mit Wechsel von Präsenz-, Onlineterminen und Selbststudium lassen sich Beruf, Familie und Weiterbildung ideal vereinbaren.

OHM Professional School: Der Weg zum nächsten Karriereschritt

Als einer der führenden Anbieter für berufsbegleitende Masterstudiengänge, Lehrgänge und Seminare bildet das Weiterbildungsinstitut die Fachkräfte von morgen aus. Der nächste Karrieresprung ist nur eine Weiterbildung entfernt, denn eine akademische Weiterbildung öffnet Türen zu neuen beruflichen Chancen. Mehr zu den Möglichkeiten, Ihre Karriere mit berufsbegleitenden Weiterbildungsangeboten voranzubringen, finden sie auf der Homepage ohm-professional-school.de.

Kontakt

OHM Professional School

Technische Hochschule Nürnberg

Désirée Haarländer

Keßlerstraße 1

90489 Nürnberg

Telefon: 0911 / 5880 2819

ops-fm@th-nuernberg.de