Jobsuche wie in einer Dating-App: #matchmeifyoucan - DAS Online Job Event von Merkur tz MEDIA

Nach den sensationellen Erfolgen geht das beliebte Online Job-Event #matchmeifyoucan in die nächste Runde. Der schnelle und bequeme Weg, passende Jobs zu finden.

„Match me if you can“ ist ein einzigartiges Online-Job-Event. Es hat den traditionellen Recruiting-Prozess erneuert und die Jobsuche sowohl für Suchende als auch für Recruiter effizienter, persönlicher und erfolgreicher gemacht.

Dieses Event hat gezeigt, dass die Jobsuche und der Recruiting-Prozess auf einem anspruchsvollen Arbeitsmarkt völlig anders gestaltet werden können – smarter, schneller und treffsicherer. Bei „Match me if you can“ fanden unzählige aktiv Suchenden und Wechselwilligen genau die Jobs aus der Region, die zu ihnen passten, in Unternehmen, die ihre Werte teilten. Und das Besondere daran: Alle diese Aktionen wurden einfach per „Like“ durchgeführt, ähnlich wie bei „Tinder“ und anderen Dating-Apps.

Zahlen, die für sich stehen

Das letzte Event fand vom 26. Juni bis zum 7. Juli 2023 statt und zog eine große Anzahl von Teilnehmern an. Insgesamt nahmen 926 Talente und 58 Unternehmen teil, und auf der Plattform wurden 602 Jobs veröffentlicht. Dies führte zu insgesamt 492 Matches und es wurden 1.029 Nachrichten zwischen den Teilnehmern und den Unternehmen verschickt.

Die Zahlen sprechen für sich: Das Online-Job-Event „Match me if you can“ war ein Riesenerfolg. Es bot den Suchenden eine zeitsparende und personalisierte Methode zur Jobsuche, die ihnen die Möglichkeit gab, potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen und sich für ihren Traumjob in einem Unternehmen ihrer Wahl zu bewerben.

Angesichts des enormen Erfolgs und der positiven Resonanz wird dieses innovative Job-Event im November wiederholt. Die Registrierungsphase hat bereits begonnen, und es lohnt sich, sich frühzeitig anzumelden und ein Profil zu erstellen. Wer auf der Suche nach einem Job ist oder einfach mal reinschnuppern möchte, sollte sich für dieses große Online-Job-Event anmelden und sich so zusätzliche Chancen auf einen Traumjob in einem tollen Unternehmen aus der Region sichern.

Für mehr Informationen über das Event oder um zu erfahren, wie Sie Personal gewinnen können, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

In 5 Schritten zum Traumjob

✔️ Einfach registrieren & Steckbrief erstellen ✔️ Traumjob im Traumunternehmen finden & liken ✔️ Bei gegenseitigem Interesse den perfekten Job-Match erleben ✔️ Mit Top-Recruiter:innen aus Bayern ins persönliche Gespräch kommen – per Chat und/oder Video-Call ✔️ Mit etwas Glück den Traumjob sichern

Interesse als Unternehmen? Bei Interesse melden Sie sich bitte unter folgender E-Mail: personalmarketing@merkurtz.media

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Nina Dudek sorgfältig überprüft.