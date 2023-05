Online-Jobs: In diesen sieben Berufen lässt sich 2023 gutes Geld verdienen

Von: Franziska Schuster

Warum ins Büro gehen, wenn sich viele Jobs mittlerweile online erledigen lassen? In diesen sieben Berufen lässt sich Geld quasi vom Sofa aus verdienen.

Stuttgart - Auch lange nach dem Ende der Homeofficepflicht ist das Arbeiten von zu Hause aus noch immer sehr beliebt. Die Weiterentwicklung von Computern, Laptops, mobilen Geräten und schnellen Internetverbindungen hat die Kommunikation und den Datenaustausch erleichtert. Das ermöglicht es Mitarbeitern, nahtlos von zu Hause aus auf Arbeitsdokumente zuzugreifen, E-Mails zu senden, an Videokonferenzen teilzunehmen und in Echtzeit mit Kollegen und Vorgesetzten zu kommunizieren. Die Möglichkeit, bequem aus den eigenen vier Wänden heraus zu arbeiten, nahmen laut ifo Institut 2022 rund ein Viertel der Arbeitnehmer in der Gesamtwirtschaft wahr. Demnach lag der Anteil der Beschäftigten, die zumindest teilweise im Homeoffice arbeiten, bei 25 Prozent.

Internetbasierte Jobs ermöglichen es, von überall aus zu arbeiten. © imago images/Bonninstudio

Vor allem internetbasierte Jobs ermöglichen es, von überall aus zu arbeiten. Die Auswahl an Berufen ist hier mittlerweile groß: Vom Social Media Manager über Personal Trainer bis hin zu Musikkritiker finden sich in allen Branchen Onlineberufe. Mit einigen lässt sich sogar Karriere machen und richtig gutes Geld verdienen.

Bequem von überall aus arbeiten: Diese Jobs finden online statt

Auch wenn sich viele Unternehmen und alteingesessene Chefs noch dagegen wehren: Homeoffice bietet sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern verschiedene Vorteile. Arbeitgeber können Kosten für Büroflächen und -ausrüstung reduzieren, die Mitarbeiterzufriedenheit steigern, den Zugang zu einem größeren Talentpool ermöglichen und die Produktivität durch flexiblere Arbeitszeiten erhöhen. Arbeitnehmer profitieren zudem von einer besseren Work-Life-Balance, weniger Pendelzeiten, flexibleren Arbeitszeiten und der Möglichkeit, in vertrauter Umgebung effektiver zu arbeiten.

Immer mehr Jobs finden nur noch rein online statt. Bei solchen Online-Jobs handelt es sich um Arbeitsmöglichkeiten, bei denen die Arbeitnehmer hauptsächlich über das Internet arbeiten und mit ihren Arbeitgebern, Kunden oder Kollegen digital kommunizieren. Diese Art von Beschäftigung bietet die Flexibilität, von praktisch jedem Ort mit einer Internetverbindung aus zu arbeiten. Es gibt eine Vielzahl von Online-Jobs in verschiedenen Branchen und Tätigkeitsbereichen, doch nicht jede ist lukrativ. In diesen sieben Online-Jobs winkt eine gute Bezahlung:

Social Media Manager

Sprecher und Synchronsprecher

Service-Chat-Agent

Online-Moderator

SEO-Experte

Kundendienstmitarbeiter

Online-Personalvermittler

Wichtig bei diesen Berufen: Das Gehalt kann je nach Berufserfahrung, Ausbildung, Firmensitz und -größe stark schwanken. Auch aufgrund der Branchen, in denen man im jeweiligen Job angestellt ist, fallen die Bezahlungen oft unterschiedlich aus. Diese 15 Branchen in Deutschland zahlen die höchsten Gehälter.

Social Media Manager

Einer der wohl bekanntesten Online-Jobs ist der des Social Media Managers. Dieser ist für die Verwaltung und den Aufbau einer Online-Präsenz einer Marke, eines Unternehmens oder einer Organisation in den sozialen Medien verantwortlich. Die Hauptaufgabe besteht darin, eine strategische Social-Media-Strategie zu entwickeln und umzusetzen, um das Engagement der Zielgruppe zu fördern, die Markenbekanntheit zu steigern, Traffic zu generieren und letztendlich die Geschäftsziele zu unterstützen. Da sich ein Social Media Manager dabei auf Onlinepräsenzen konzentriert, ist es kein Problem, diesen Job daheim oder von überall auf der Welt auszuführen.

Das gehört zu den Aufgaben eines Social Media Managers:

Strategieentwicklung

Content-Erstellung

Community-Management

Monitoring und Analyse

Paid Advertising

Trendbeobachtung

Influencer-Marketing

Laut Angaben auf der Plattform Gehalt.de verdient ein Social-Media-Manager in Deutschland im Schnitt 44.869 Euro im Jahr. Die Gehaltsspanne reicht dabei von 40.059 Euro bis hin zu 50.256 Euro. In diesen Berufen ist sogar ein Einstiegsgehalt von bis zu 52.000 Euro möglich.

Sprecher und Synchronsprecher

Weitaus höher liegt das Durchschnittsgehalt von Synchronsprechern in Deutschland. 42.700 Euro brutto im Jahr sind hier im Schnitt möglich, heißt es auf der Jobplattform Stepstone. Die Gehälter fallen hier je nach Bundesland und Stadt sehr unterschiedlich aus. Während in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart mit durchschnittlich 47.900 Euro im Jahr das höchste Gehalt drin ist, verdient man in Leipzig lediglich 38.900 Euro im Jahr. Diese Arbeitgeber in Stuttgart zählen außerdem zu den besten.

Synchronsprecher können mit dem richtigen Equipment von überall aus arbeiten. © imago images/Maria Diachenko

Der Vorteil am Job: dank Technik und Internet müssen Synchronsprecher nicht mehr ins Studio, um ihre Texte aufzunehmen. Auch von zu Hause aus lässt sich dieser Job ohne Probleme erledigen. Egal ob Podcasts, Zeichentrickfilme, Apps oder die Synchronisation von fremdsprachigen Aufnahmen – das Beschäftigungsfeld eines Sprechers oder Synchronsprechers ist unglaublich groß. Selbstverständlich muss man hierfür über eine angenehme, im besten Fall trainierte Stimme verfügen. Mit etwas Talent und Geschick lässt sich jedoch selbst vom Sofa aus dank schneller Internetverbindung und Audiosoftware Geld verdienen.

Service-Chat-Agent

Wie eine Harvard-Studie herausgefunden hat, machen vor allem einsame Jobs ohne Menschenkontakt unglücklich. Wer sich gerne mit Menschen austauscht, hilfsbereit ist und auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt, für den ist der Job des Chat-Agents ideal. Als solcher bietet man Kunden-Support über einen textbasierten Chat. Hier ist jedoch Multitasking gefragt, denn meist müssen mehrere Anfragen gleichzeitig bearbeitet werden. Ein Job wie diese sechs Homeoffice-Jobs, der sich leicht von daheim aus bewerkstelligen lässt. Im Schnitt beläuft sich das Gehalt im Online-Customer-Support auf 35.100 Euro, es lassen sich jedoch durchaus 42.100 Euro im Jahr damit verdienen.

Online-Moderator

Als Online-Moderator muss man nicht etwa durch Onlineveranstaltung führen. Zu den Hauptaufgaben eines Online-Moderators gehört es, in Social-Media-Gruppen, Foren oder auf Webseiten sicherzustellen, dass die Community-Regeln eingehalten werden, der Austausch respektvoll und konstruktiv bleibt und unangemessenes Verhalten oder Spam entfernt wird. Sie melden und sperren aber auch Nutzer, die sich nicht an die Regeln halten. Da digitale Communitys immer weiter zunehmen, ist der Job des Online-Moderators ein Beruf mit Zukunft. Anders in diesen Fällen: Diese neun Jobs wird es in Zukunft nicht mehr geben.

Online-Moderatoren, auch Chatmoderatoren genannt, verdienen im Schnitt im Jahr 32.306 Euro. Mit wachsender Berufserfahrung kann das Gehalt hier auf rund 35.197 Euro ansteigen. Chatmoderatoren werden jedoch in der Regel anhand eines Stundenlohns bezahlt, da es sich selten um eine Vollzeitstelle handelt.

So steigt das Jahresgehalt eines Online-Moderators mit wachsender Berufserfahrung:

0 bis 3 Jahre Berufserfahrung 3 bis 6 Jahre Berufserfahrung 7 bis 9 Berufserfahrung über 9 Jahre Berufserfahrung 29.240 Euro 30.534 Euro 32.131 Euro 35.197 Euro

(Quelle: gehalt.de)

SEO-Experte

Seiten optimieren, Backlinks aufbauen, für Traffic sorgen: SEO-Experten sind gefragter denn je. Erfahrungen in diesem Bereich kann man sich durch Online-Ressourcen, Blogs, Kurse und Bücher aneignen. Aber auch ein Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik kann hier hilfreich sein. Egal, welcher Weg letzten Endes zu einer Karriere in diesem Bereich geführt hat: Da sich hier alles im Online dreht, ist es nicht verwunderlich, dass sich dieser Job auch im Internet abspielt.

Ein SEO-Experte ist auf Suchmaschinenoptimierung (SEO) spezialisiert. Ein Job, der ausschließlich online stattfindet. © imago images/Bartek Szewczyk

Die Bezahlung ist hierbei auch gut: Im Schnitt können SEO-Experten in Deutschland 40.300 Euro im Jahr verdienen. Mit einem Durchschnittsgehalt von bis zu 49.700 Euro ist hier aber noch viel Luft nach oben. Entscheidend bei der Steigerung des Gehalts sind Weiterbildungen, Expertise und Berufserfahrung. Davon sind andere Berufe nicht ausgeschlossen: In diesen Branchen steigt das Gehalt mit Berufserfahrung am meisten.

Was macht ein SEO-Experte? Ein „SEO-Experte“ ist eine Person, die sich auf Suchmaschinenoptimierung (SEO) spezialisiert hat. Der Job eines SEO-Experten besteht darin, Websites oder Online-Inhalte so zu optimieren, dass sie in den organischen Suchergebnissen von Suchmaschinen wie Google eine höhere Platzierung erhalten. Dies beinhaltet die Durchführung von Keyword-Recherchen, die On-Page-Optimierung von Inhalten, die technische Verbesserung der Website, den Aufbau von Backlinks und die Überwachung der Website-Performance. Das Ziel eines SEO-Experten besteht darin, den Traffic einer Website zu steigern und deren Sichtbarkeit in den Suchmaschinenergebnissen zu verbessern.

Kundendienstmitarbeiter

Ähnlich wie im Fall des Service-Chat-Agenten sind auch Kundendienstmitarbeiter gefragte Onlinejobs. Standort-ungebunden bieten viele Unternehmen ihren Mitarbeitern remote arbeiten an. Hier sind vor allem zwischenmenschliche Fähigkeiten gefragt. Dank Telefon, E-Mails und Chat lässt sich der Job ohne Probleme online machen. Die Bezahlung schwankt hier je nach Größe des Unternehmens, Standort und Berufserfahrung stark. Im Schnitt sind 32.500 Euro im Jahr möglich, im besten Fall bis zu 38.700 Euro.

Als Kundendienstmitarbeiter lassen sich im Jahr bis zu 38.700 Euro verdienen. © imago images/Badias/Andia.fr

Online-Personalvermittler

Als Personalvermittler arbeitete man früher ausschließlich aus dem Büro heraus. Das hat sich mittlerweile grundlegend geändert. Als Online-Personalvermittler kann man seine Aufgaben auch in Ruhe in der eigenen Wohnung erledigen. Dazu gehören neben der Ausschreibung von Stellenangeboten auch die Suche nach potenziellen Mitarbeitern sowie die Kontaktaufnahme zu diesen. Ein Großteil der Arbeit kann telefonisch oder auch online, etwa per Videocall, stattfinden.

Als Personalvermittler lassen sich im Schnitt 39.000 Euro im Monat verdienen. Am meisten verdient man als solcher in Stuttgart, dort winken laut Stepstone bis zu 42.900 Euro im Jahr.