Niete oder Überflieger: Diese zehn Chef-Qualitäten motivieren Mitarbeiter zu Höchstleistungen

Von: Juliane Gutmann

Ihr Chef oder Ihre Chefin ist eine Niete? Welche Qualitäten eine gute Führungskraft haben sollte, hat ein Forschungsteam jetzt zusammengetragen.

Ein Team oder gar ein ganzes Unternehmen zu führen, ist gewiss keine leichte Aufgabe. Viele kennen es aus der eigenen Laufbahn: Im Rückblick teilt man Chefs und Chefinnen ein in die „Guten“ und „Schlechten“ ihrer Zunft*. Doch was macht eine gute Führungskraft eigentlich aus? Mit dieser Frage hat sich ein Google-Forschungsteam auseinandergesetzt. 2008 startete das Google-interne Forschungsprojekt „Oxygen“. „Unser Versuch, herauszufinden, was einen guten Manager bei Google ausmacht“, heißt es auf der Website withgoogle.com. Das Team konnte acht Verhaltensweisen identifizieren, die bei den leistungsstärksten Managern üblich waren. Diese wurden dann in die Managerentwicklungsprogramme von Google aufgenommen.

„Durch die Bekanntmachung und Schulung von Managern zu diesen acht Verhaltensweisen konnten wir im Laufe der Zeit eine Verbesserung des Managements bei Google und der Teamergebnisse wie Umsatz, Zufriedenheit und Leistung feststellen“, so die „Oxygen“-Forscher. Doch aus acht wichtigen Führungskräfte-Fähigkeiten wurden im Lauf der Zeit zehn. „Wir stellten fest, dass die Qualitäten eines guten Managers bei Google* im Laufe der Zeit mit dem Unternehmen gewachsen sind und sich weiterentwickelt haben“, erklären die verantwortlichen Google-Mitarbeiter.

Was macht eine gute Führungskraft aus? Zehn Eigenschaften sollen essenziell wichtig sein. © Josep Suria/Imago

Die zehn wichtigsten Eigenschaften einer Führungskraft

Sie verstehen nicht, warum Sie Ihren eigenen Boss so schwierig finden? Das könnte daran liegen, dass ihm oder ihr wichtige Qualitäten fehlen. Folgende zehn Eigenschaften können Ihnen der „Oxygen“-Studie zufolge auch helfen, wenn Sie selbst Personalverantwortung übernehmen möchten.

Die 10 Oxygen-Verhaltensweisen der besten Google-Manager:

Sie sind gute Coaches.

Sie ermutigen das Team und nehmen keine Mikromanagementaufgaben wahr.

Die besten Manager schaffen eine integrative Teamumgebung und zeigen Interesse an Erfolg und Wohlbefinden.

Die besten Chefs sind produktiv und ergebnisorientiert.

Sie sind zudem gute Kommunikatoren, hören also zu und geben Informationen weiter.

Sie unterstützen die berufliche Entwicklung und besprechen die Leistung mit ihren Mitarbeitern.

Sie haben eine klare Vision/Strategie für das Team.

Gute Führungskräfte verfügen über wichtige technische Fähigkeiten, um das Team zu beraten.

Sie arbeiten unternehmensübergreifend zusammen.

Sie sind starke Entscheidungsträger.

*Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.