„Halbtote Pestleiche“ gesucht: Kuriose Stellenausschreibung für Menschen, die nicht „schwer arbeiten“ wollen

Das Berlin Dungeon hat aufgrund des Fachkräftemangels eine einzigartige Stellenausschreibung veröffentlicht: Ab sofort ist eine „halbtote Pestleiche“ gesucht.

Außergewöhnliche Berufe gibt es viele – vom professionellen Ansteher über Schlussmacher bis hin zum Taschentuchschnüffler. Nun reiht sich ein neuer kurioser Job in die Reihe ein: Das Berliner Dungeon sucht nämlich laut einer Stellenausschreibung eine „halbtote Pestleiche“. Das Casting läuft aktuell – Bewerbungsschluss ist der 19. Juli, heißt es.

Berlin Dungeon startet Casting für „Pestleiche“

„Erste Anzeichen der Verwesung“ und „ein leicht krankhaftes Aussehen“ seien für die Anwärter von Vorteil, ebenso wenig schade es, wenn man „lieber totenstill liegt, als schwer zu arbeiten“. Wer sich bei diesen Worten angesprochen fühlt, sollte schnell sein, denn das Bewerbungsverfahren endet bereits zum 19. Juli. Auch Live-Castings vor Ort seien geplant. „Wer also schon immer davon geträumt hat, sein schauspielerisches Talent als Pestleiche unter Beweis zu stellen und Teil einer aufregenden und furchterregenden Attraktion zu sein, für den ist jetzt die Chance gekommen, sein Können unter Beweis zu stellen!“, heißt es in der Stellenausschreibung des Berliner Dungeon.

Hintergrund des kuriosen Jobangebots ist der Fachkräftemangel in Deutschland – er betrifft nämlich nicht nur herkömmliche Berufe, sondern auch zahlreiche Stellen in der Freizeit- und Kulturindustrie, wie das Gruselkabinett in einer Mitteilung erklärt. Der Sektor befinde sich auf Platz zehn der Berufsgruppen mit den meisten gemeldeten offenen Arbeitsstellen in Deutschland. Daher wolle man auf ungewöhnliche Weise auf das Problem aufmerksam machen und mehr Menschen für einen Job im Tourismussektor zu begeistern.

Berlin Dungeon: Neue Fachkraft erhält umfassende Einführung

Wer die „Stelle“ erhält, darf für einen Tag – und zwar dem 25. Juli 2023 – hinter die Kulissen des Dungeon blicken und ein Teil der Schauspiel-Crew sein. Auf den Auserwählten warten Make-up, Kostüm und sogar ein Leichentraining, heißt es. Offenbar ist die Stellenausschreibung auch eine Reaktion auf Zurufe aus der True-Crime-Community, die schon seit Längerem auf eine Gelegenheit wartet, den Mitarbeitern des Dungeons über die Schultern zu schauen.

Leer ausgehen muss auch niemand: Als „Pestleiche“ winkt demnach eine Vergütung nach Tagessatz, ebenso gibt es 2 x 4 Freikarten für eine Berliner Attraktion der Merlin Entertainment Gruppe – dazu gehören zum Beispiel Madame Tussauds, SEA LIFE oder Little BIG City). Und natürlich steht es dem Gewinner des Bewerbungsprozesses frei, sein Erlebnis als „toter Pestarzt“ in den eigenen Lebenslauf aufzunehmen, so das Dungeon.