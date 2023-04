Flughafen München: Metropolitan Pharmacy

Metropolitan Pharmacy ist an fünf großen deutschen Flughäfen vertreten. © Metropolitan Pharmacy

Jetzt bewerben bei Metropolitan Pharmacy, einer von 13 Apotheken an den fünf größten deutschen Airports

Die Metropolitan Pharmacies sind an den fünf größten deutschen Airports mit 13 Apotheken für die pharmazeutische Versorgung verantwortlich. Mit einem überdurchschnittlich großen Arzneimittelangebot und außergewöhnlichen Dienstleistungen ist die „MET“ für den Flughafencampus und das Umland erster Ansprechpartner, wenn es um Ihre Gesundheit geht.

Immer gut beraten bei Metropolitan Pharmacy © Metropolitan Pharmacy

Warum sich die Bewerbung bei der Metropolitan Pharmacy lohnt:

✅ Hochmoderne Apotheke: Sie arbeiten unter besten Bedingungen, mit neuester Technik! 24-h Abholfächer, Fingerabdruckscanner, Touch-Monitore und ein digitaler Workflow sind nur einige Beispiele hierfür. Mit vier Offizinen im öffentlichen und Transit-Bereich ergibt sich ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld.

✅ Finanzielle Wertschätzung: Sie bekommen nicht nur einen Fahrtkostenzuschuss und ein Monatsticket, einen kostenfreien Parkplatz sowie eine zusätzliche Altersvorsorge, sondern außerdem Weihnachtsgeld, monatliche Bonuszahlungen, Mitarbeiterrabatte und Rabatte auf das Flughafensortiment.

✅ Teamevents: Das gesamte Team versteht sich prima, auch außerhalb der Öffnungszeiten! Deshalb freut man sich regelmäßig auf einen festen Tisch am Oktoberfest, das Eisstockturnier am Flughafen, Wintermarkt, den Erdinger Stadtlauf und die Jahresabschlussfeier.

✅ Work-Life-Balance: Die Arbeitszeiten werden Deinem Rhythmus angepasst, deshalb gibt es flexible Arbeitszeiten und mehr freie Tage unter der Woche aufgrund der Wochenendarbeit. Als extra Goodie gibt es einen eigenen Masseur, der zusätzlich für das Mitarbeiterwohl sorgt.

✅ Tolle Karrierechance: Erklimmen Sie die Karriereleiter! Die Kosten für Fort- und Weiterbildung z.B. zur/m Dermakosmetik-Fachberater:in trägt der Arbeitgeber und fördert somit Ihr Potenzial ebenso in der Selbstverwirklichung in eigenen Projekten. Das ganz besondere Extra: gemeinsame Weiterbildungen z.B. in Hamburg, Düsseldorf oder auf Mallorca.

✅ Wohlfühlfaktoren: Sie sollen sich ab dem ersten Moment gut aufgehoben fühlen: Genau deshalb erhalten Sie einen unbefristeten Vertrag und für eine optimale und nachhaltige Einarbeitung immer eine persönliche Ansprechpartnerin, die mit Ihrem Fachwissen und Rat geduldig und helfend zur Seite steht.

Metropolitan Pharmacy bietet besondere Services © Metropolitan Pharmacy

Metropolitan Pharmacy: Jetzt bewerben © Metropolitan Pharmacy

Kontakt

Metropolitan Pharmacy München

München Airport Center 03

85356 München Flughafen Telefon: 089 - 978 802 200

E-Meal: bewerbung@metropolitan-pharmacy.com

Web: www.metropolitan-pharmacy.com