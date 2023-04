Erziehungsleitung - Jugendwerk Birkeneck

Das Jugendwerk Birkeneck in Hallbergmoos sucht nämlich genau Sie – und zwar als Erziehungsleiter (m/w/d).

Was Sie benötigen: ein Studium oder eine vergleichbare Qualifikation der Sozialarbeit oder der Psychologie. Profitieren Sie von einer höchst sinnstiftenden Arbeit mit Gestaltungsmöglichkeiten und Verantwortung, wie auch von einem multiprofessionellen und leistungsstarken Leitungsteam.

Was Sie benötigen: ein Studium oder eine vergleichbare Qualifikation der Sozialarbeit oder der Psychologie. Profitieren Sie von einer höchst sinnstiftenden Arbeit mit Gestaltungsmöglichkeiten und Verantwortung, wie auch von einem multiprofessionellen und leistungsstarken Leitungsteam.

Was Sie noch erwartet: Die Sicherheit, in einer regional und überregional hoch anerkannten und zukunftssicheren Einrichtung zu arbeiten, wie auch eine an den TVöD angelehnte Vergütung mit betrieblicher Altersvorsorge und anderen diversen Arbeitgeberleistungen. Werden Sie ein Teil vom Jugendwerk Birkeneck und wirken Sie als Leitung mit an der Weiterentwicklung von sozialtherapeutischen und heilpädagogischen Gruppen, wie auch an der kooperativen Zusammenarbeit mit Jugendämtern, Eltern/Sorgeberechtigten und anderen vernetzten Institutionen.

Das Jugendwerk Birkeneck unterstützt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die aus unterschiedlichen Gründen in ihrer bisherigen Umgebung ihre Lebenssituation ohne professionelle Hilfe nicht mehr bewältigen können. Das Jugendwerk Birkeneck ist eine selbständige Jugendhilfeeinrichtung mit heilpädagogischen und sozialtherapeutischen Wohngruppen, einem Förderzentrum, einer Förderberufsschule sowie sieben Ausbildungswerkstätten. Werden Sie am besten heute noch ein Teil des renommierten Jugendwerkes in Hallbergmoos und leisten Sie einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft.

Das Jugendwerk Birkeneck freut sich sehr auf ihre Bewerbung als Pädagogische Fachkraft in Vollzeit (Teilzeit möglich). Bewerbungen an: bewerbung@birkeneck.de

Ansprechpartner: Joachim Nunner

Kontakt

Jugendwerk Birkeneck

Birkeneck 1

85399 Hallbergmoos

Telefon: 0811 – 82110

Web: www.birkeneck.de

