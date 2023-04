Pädagogische Fachkraft - Jugendwerk Birkeneck

Teilen

Jetzt bewerben! © Jugendwerk Birkeneck

Das Jugendwerk Birkeneck in Hallbergmoos sucht ab sofort Pädagogische Fachkraft (m/w/d) für den stationären Bereich.

Sind Sie auf der Suche nach einer neuen beruflichen und persönlichen Herausforderung – oder starten Sie als ambitionierter und engagierter Berufsanfänger in eine neue Zukunft? Dann zögern Sie nicht lange und bewerben sich am besten hoch heute als Pädagogische Fachkraft (m/w/d) für den stationären Bereich beim Jugendwerk Birkeneck.

Jetzt bewerben! © Jugendwerk Birkeneck

Mit diesen Ausbildungen können Sie punkten: staatlich anerkannter Erzieher, Heilziehungspfleger, Dipl. Sozialpädagoge, BA sozialer Arbeiter oder vergleichbare Qualifikationen.

Profitieren Sie von einem erfahrenen Team, einem professionellen Arbeitsumfeld in persönlichen Atmosphäre, einem umfangreichen Angebot von Fort- und Weiterbildungen und steuerfreien Sonntags-, Nacht- und Feiertagszuschlägen. Arbeiten Sie für und mit in Not geratenen Jugendlichen und leisten Sie damit einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft. Gerade die emotionale Verlässlichkeit, die Sie den Jugendlichen geben können, ist für das weitere Leben der jungen Menschen fundamental wichtig – werden Sie deshalb heute noch ein wichtiger Teil vom Team Jugendwerk Birkeneck.

Jetzt im Jugendwerk Birkeneck bewerben © Jugendwerk Birkeneck

Ein weiterer großer Pluspunkt für Sie ist aber auch der Standort des Jugendwerkes in Hallbergmoos. Als jüngste Gemeinde Bayerns bietet die große Kommune Ihnen nicht nur jegliche Infrastruktur, sondern auch ein großes und vielschichtiges Freizeit- und Kulturangebot. Zögern Sie also nicht lange und bewerben Sie sich am besten noch heute beim Jugendwerk Birkeneck.

Weitere Stellenangebote finden Sie hier

Das Jugendwerk Birkeneck freut sich sehr auf ihre Bewerbung als Pädagogische Fachkraft in Vollzeit (Teilzeit möglich). Bewerbungen an: bewerbung@birkeneck.de

Ansprechpartner: Joachim Nunner

Kontakt

Jugendwerk Birkeneck

Birkeneck 1

85399 Hallbergmoos

Telefon: 0811 – 82110

Web: www.birkeneck.de

Jugendwerk Birkeneck © Jugendwerk Birkeneck

Zurück zur Übersicht