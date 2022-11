Kinderwunschpraxis München Nord

Teilen

Werden Sie Teil des Teams! © Kinderwunschpraxis München Nord

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als MFA, Arzthelferin, Krankenschwester oder Gesundheits- und Krankenpfleger (w/m/d), zeichnen sich durch eine selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise aus und haben sehr gute kommunikative Fähigkeiten, einen freundlichen und aufgeschlossenen Charakter und können ab sofort in Vollzeit eine neue Herausforderung antreten?

Dann zögern Sie nicht, sich zu bewerben!

Stellenausschreibung Kinderwunschpraxis München Nord © Kinderwunschpraxis München Nord

Es erwartet Sie ein besonderes und spannendes Fachgebiet mit abwechslungsreicher und anspruchsvoller Tätigkeit an einem modernen und gut organisierten Arbeitsplatz sowie eine strukturierte, fundierte Einarbeitung und regelmäßige Weiterbildungen. Übertarifliche Bezahlung, geregelte Arbeitszeiten, zwischen 7.00 und 19.30 Uhr (je nach Dienstplan) mit garantiertem Überstundenausgleich zeichnen die Stelle ebenfalls aus.

Wenn Sie sich als engagierte und begeisterungsfähige Mitarbeiter/in in die spannende und komplexe Welt der Reproduktionsmedizin einarbeiten, sich in einem hochprofessionellen Umfeld einbringen, die Praxisstrukturen aktiv mitgestalten und Paare bei der Erfüllung ihres Kinderwunsches unterstützen wollen, so senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: bewerbung@kinderwunschpraxis-muenchen-nord.de

Zurück zur Übersicht

Impressionen der Kinderwunschpraxis München Nord Fotostrecke ansehen

Kontakt

Kinderwunschpraxis München Nord

Dr. med. Judith Rattenhuber & Dr. med. Simon Mittenzwei

Schleißheimerstr. 91

85748 Garching b. München



Auf unserer Homepage www.kinderwunschpraxis-muenchen-nord.de können Sie sich einen Eindruck von uns und unserer Arbeit verschaffen.

Zurück zur Übersicht