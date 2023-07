KiTa-Verbund Maria Tading in Forstern

Spielen und Lernen in einer offenen und modernen Umgebung – das ist der KiTa-Verbund Maria Tading. © KiTa-Verbund Maria Tading

Der KiTa-Verbund Maria Tading bietet hochwertige Betreuungsangebote für Kinder im Vorschulalter an. Werden Sie Teil des Teams und profitieren Sie von attraktiven Arbeitsbedingungen.

Der KiTa-Verbund Maria Tading ist eine angesehene Institution im Bereich der frühkindlichen Bildung und Betreuung in der Region Forstern. Mit seinen Einrichtungen in Walpertskirchen und Wörth bietet der Verbund hochwertige Betreuungsangebote für Kinder im Vorschulalter an. Das Hauptziel des Verbunds ist es, den Kindern eine liebevolle und anregende Umgebung zu bieten, in der sie sich optimal entwickeln und entfalten können.



Die KiTas des Verbunds Maria Tading zeichnen sich durch ein offenes und respektvolles Miteinander aus, bei dem die individuellen Bedürfnisse jedes Kindes im Mittelpunkt stehen. Ein ganzheitlicher Ansatz steht im Fokus, der die körperliche, emotionale, kognitive und soziale Entwicklung der Kinder berücksichtigt. Das Team des Verbunds orientiert sich dabei an aktuellen pädagogischen Erkenntnissen und setzt auf eine ausgewogene Mischung aus strukturierten Aktivitäten und freiem Spiel.



Das qualifizierte und engagierte Team des KiTa-Verbunds setzt sich aus Erziehern, pädagogischen Fachkräften und Kinderpflegern zusammen, die ihre Aufgaben mit großer Hingabe und Fachkompetenz wahrnehmen. Sie begleiten die Kinder einfühlsam, unterstützen sie in ihren individuellen Lernprozessen und schaffen eine vertrauensvolle Atmosphäre. Durch regelmäßige Fortbildungen bleibt das Team stets auf dem neuesten Stand der pädagogischen Entwicklungen und gewährleistet so eine kontinuierliche Qualitätssicherung.



Allumfassend lernen

Die Einrichtungen des Verbunds sind mit modernen Spiel- und Lernmaterialien ausgestattet, die den Kindern vielfältige Möglichkeiten zur Entdeckung und Entfaltung bieten. Zudem verfügen sie über großzügige Außenbereiche, in denen die Kinder ihre natürliche Neugierde und ihren Bewegungsdrang ausleben können. Die pädagogischen Konzepte berücksichtigen auch die Bedeutung von Naturerfahrungen und Nachhaltigkeit, um den Kindern ein Bewusstsein für die Umwelt zu vermitteln.



Der KiTa-Verbund Maria Tading ist stets auf der Suche nach qualifizierten Erziehern, pädagogischen Fachkräften und Kinderpflegern, um das motivierte und engagierte Team zu verstärken. Die Einrichtungen bieten die Möglichkeit, pädagogische Fähigkeiten einzubringen und sich in einem professionellen Umfeld weiterzuentwickeln. Neben einem offenen Arbeitsklima bietet der Verbund gute Weiterbildungsmöglichkeiten und attraktive Arbeitsbedingungen.



Interessierte Personen haben die Möglichkeit, den KiTa-Verbund Maria Tading zu kontaktieren, um mehr über die Einrichtungen und die aktuellen Stellenangebote zu erfahren. Der Verbund freut sich darauf, engagierte Fachkräfte kennenzulernen und gemeinsam die Zukunft der Kinder zu gestalten.



Erzieher, pädagogische Fachkräfte und Kinderpfleger werden für den KiTa-Verbund Maria Tading gesucht. © KiTa-Verbund Maria Tading

Bewerben Sie sich direkt bei Frau Kathrin Fritsch: kfritsch@ebmuc.de

Kontakt

KiTa-Verbund Maria Tading

Frau Kathrin Fritsch (Verwaltungsleiterin)

Hirschbachweg 4

85659 Forstern

E-Mail: kfritsch@ebmuc.de

