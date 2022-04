Stadt Garching

Zögern Sie nicht lange mit der Bewerbung, denn Sie werden die Stadt Garching sofort in Ihr Herz schließen! © A. Gerngross

Sind Sie auf der Suche nach einer neuen beruflichen Perspektive? Dann zögern Sie nicht lange und bewerben Sie sich am besten noch heute bei der Stadt Garching!

Die Universitätsstadt Garching bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten für eine neue berufliche Zukunft und sucht Erzieher (m/w/d) im Anerkennungsjahr im städtischen Schulkindergarten, staatlich geprüfte Kinderpfleger (m/w/d) im Kindergarten Spatzennest im Römerhof und staatlich anerkannte Erzieher (m/w/d) als Gruppenleitung im Kindergarten Am Mühlbach.

Vielfalt, Verlässlichkeit, Kollegialität, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, gute Aufstiegschancen und ein sicherer Job – das alles macht die Stadt Garching zu einem hervorragenden Arbeitgeber. Weitere Pluspunkte für Sie:

Betriebliche Altersvorsorge,

Gewährung der Großraumzulage,

Jahressonderzahlungen und

zahlreiche Fort- und Weiterbildungsangebote und vieles mehr.

Zum Entspannen nach der Arbeit können Sie zudem das facettenreiche Angebot der Stadt Garching nutzen, ob nun im Bereich Kultur, Sport oder Erholung. So können Sie beispielsweise nach Feierabend im Biergarten Mühlenpark oder am Garchinger See richtig relaxen – oder ganz bequem die U-Bahn nach München für eine Shopping-Tour nehmen. Mögen Sie Kunst und Kultur? Auch dann bietet Ihnen die Stadt Garching ein riesiges Programm zwischen Musicals, Konzerten, Theatervorstellungen und Festivals.

Zögern Sie nicht lange, denn Sie werden die Stadt Garching sofort in Ihr Herz schließen und auch die Kinder freuen sich schon sehr, Sie endlich kennenzulernen. (Richard Lorenz)

Die Stadt Garching freut sich auf Ihre Bewerbung. Weitere Infos zu den Stellenangeboten auf der Homepage

Bei der Stadt Garching werden Erzieher (m/w/d) und Kinderpfleger (m/w/d) gesucht. © Stadt Garching

Kontakt

Stadt Garching bei München

Bildung und Soziales, Frau Cornelia Otto

Rathausplatz 3

85748 Garching b. München

Telefon: 089 / 320 89-174

Web: www.garching.de