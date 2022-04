Waldkindergarten Ebersberg

Im Waldkindergarten Ebersberg lernen Kinder viel über die Flora und Fauna. © Waldkindergarten Ebersberg

Nah dran an der Natur: Im Waldkindergarten Ebersberg liegt der Fokus auf gutem Miteinander zwischen Mensch und Natur.

Bereits seit über 10 Jahren ist der Waldkindergarten Ebersberg ein Erfolgskonzept – werden Sie jetzt auch Teil eines höchst engagierten Teams einer tollen Kindergartengruppe, die ihren Kindergarten liebt. Der Waldkindergarten Ebersberg sucht genau Sie für die offene Stelle als Pädagogische Fachkraft/Erzieher (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit, mit Aussicht, die Kindergartenleitung zu übernehmen. Der Waldkindergarten Ebersberg bietet Ihnen neben einem äußerst abwechslungsreichen Arbeitsplatz in der Natur auch eine Bezahlung nach TVöD mit jährlichen Sonderzahlungen und Zusatzleistungen und überaus spannende Kooperationen vor Ort mit anderen Kindertageseinrichtungen. Weitere Pluspunkte, die auf Sie warten: Ein überdurchschnittlicher Personalschlüssel und eine hervorragende Zusammenarbeit mit den engagierten Eltern, die auch ehrenamtlich den Vorstand des Vereins stellen.

Der Waldkindergarten Ebersberg sucht Verstärkung. © Waldkindergarten Ebersberg

Der Kindergarten und die Spielgruppe haben je einen Bauwagen am Waldsportpark am Rande des Ebersberger Forstes, die Kindergartengruppe umfasst maximal 20 Kinder mit 3 Betreuern und eine Spielgruppe mit maximal 10 Kinder und 2 Betreuern. Der wesentliche Unterschied zu konventionellen Kindergärten: Die Kinder des Waldkindergartens Ebersberg verbringen den Kindergartenalltag ganzjährig im Wald. Dabei sprechen die Gegebenheiten des Waldes alle Sinne der Kinder an, sei es der unebene Boden, die Kletterbäume oder das unterschiedlichste Material vor Ort zum Basteln. Zögern Sie nicht lange und bewerben Sie sich am besten noch heute – die Kinder vom Waldkindergarten Ebersberg freuen sich auf Sie!

Der Waldkindergarten Ebersberg freut sich auf Ihre Bewerbung.

von Richard Lorenz

Kontakt

Waldkindergarten Ebersberg e.V.

Postfach 1205

85553 Ebersberg

Telefon: 0151-26890877 – Kindergartenleitung Fr. Hartl

Email: info@waldkindergarten-ebersberg.de

Web: www.waldkindergarten-ebersberg.de