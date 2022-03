Corona-Bonus für Pflegepersonal beschlossen: Wann wird das Geld ausgezahlt?

Mit einer Einmalzahlung will die Regierung nun etwas Konkretes tun.

Pflegekräfte in Kliniken und Pflegeheimen sollen einen gestaffelten Pflegebonus von bis zu rund 2.500 Euro für ihren Einsatz während der Corona-Pandemie erhalten.

Pflegekräfte in Kliniken und Pflegeheimen sollen einen gestaffelten Pflegebonus von bis zu rund 2.500 Euro* für ihren Einsatz während der Corona-Pandemie erhalten. Das Bundeskabinett verabschiedete am 30. März einen entsprechenden Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Insgesamt will der Bund dafür eine Milliarde Euro bereitstellen - je zur Hälfte für Kranken- und für Altenpflegekräfte. Mehr als 1,5 Millionen Beschäftigte sollen einen Bonus erhalten, wie Lauterbach sagte.

Pflegekräfte erhalten Bonus für Einsatz in Corona-Pandemie

500 Millionen Euro zur Auszahlung des Bonus sollen Krankenhäuser bekommen, die im vergangenen Jahr besonders viele Corona-Patientinnen und -Patienten behandelten, die beatmet werden mussten. Dies sind laut Ministerium 837 Kliniken in Deutschland. Sie sollen das Geld gestaffelt an die Krankenpflegekräfte verteilen. Diese müssen mindestens drei Monate in der Klinik beschäftigt gewesen sein.

Pflegebonus 2022: Wie hoch ist der Bonus für Altenpflegekräfte?

Lauterbach sagte, Fachpflegekräfte im Intensivbereich bekämen nach vorläufigen Berechnungen mindestens 2.500 Euro, Fachpflegekräfte 1.700 Euro und Kräfte der Langzeitpflege etwa 550 Euro.

Mit weiteren 500 Millionen Euro soll der Bonus für Altenpflegekräfte finanziert werden, die zwischen November 2020 und Ende Juni 2022 mindestens drei Monate in einem Heim gearbeitet haben. Bei den Altenpflegekräften sollen Vollzeitbeschäftigte in der direkten Pflege und Betreuung laut Gesetzentwurf den höchsten Bonus in Höhe von bis zu 550 Euro erhalten. Bis zu 370 Euro sollen Beschäftigte bekommen, die mindestens 25 Prozent ihrer Arbeitszeit betreuend oder pflegend tätig sind.

Bonuszahlungen für Klinik-Pflegekräfte – genaue Höhe der Zahlungen noch unklar

Für die Klinik-Pflegekräfte soll die genaue Höhe der Zahlungen erst noch berechnet werden. Der Gesetzentwurf sieht dafür vor, dass sich das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus von den Kliniken die jeweiligen Zahlen der fraglichen Pflegekräfte beschafft und anhand des zur Verfügung stehenden Millionenbetrags die Höhe errechnet. Dabei soll die Prämienhöhe für Intensivpflegefachkräfte um das 1,5-fache höher liegen als für Pflegefachkräfte auf bettenführenden Stationen.

Lauterbach wertete den Bonus als Dank für den „besonderen Einsatz“ der Pflegekräfte in der Pandemie. „Auch in Zeiten knapper Kassen ist das ein wichtiges Zeichen“, so Lauterbach. Er versprach zugleich, dass die Bundesregierung es nicht bei dem Bonus belassen wolle, sondern sich für deutlich bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung von Pflegekräften einsetzen wolle. Entsprechend hatte sich bereits Kanzler Olaf Scholz (SPD) geäußert.

Wann soll der Pflegebonus ausgezahlt werden?

Auch Auszubildende, Freiwilligendienstleistende, Helferinnen und Helfer im freiwilligen sozialen Jahr und Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer sollen laut dem Gesetzentwurf einen Bonus erhalten. Das Gesetz soll Ende Juni in Kraft treten, der Bundestag muss noch zustimmen.

Tagesschau.de (Stand: 30. März) zufolge ist vorgesehen, dass das Geld dann in der zweiten Jahreshälfte über die Arbeitgeber ausgezahlt werden soll. Und auch in einem Bericht auf ZDF.de (ebenfalls vom 30. März) heißt es zu dem geplanten finanziellen Bonus: Bis Mitte des Jahres solle er nun tatsächlich ausgezahlt werden.

Energiekostenpauschale 2022 für Erwerbstätige

Unabhängig davon hat die Bundesregierung eine Energiekostenpauschale für Erwerbstätige in Höhe von 300 Euro angekündigt. So soll jeder einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige, der in den Steuerklassen 1-5 einsortiert ist, den Plänen der Ampel zufolge einmal eine Pauschale von einmalig 300 Euro brutto bekommen.

Regelung zum steuerfreien Corona-Bonus 2022 läuft aus

Bislang konnten Unternehmen ihren Mitarbeitern zudem freiwillig einen Corona-Bonus von bis zu 1.500 Euro zur Abmilderung der Pandemie-Folgen zukommen lassen. Doch die entsprechende Regelung für einen solchen steuerfreien Bonus läuft zum 31. März 2022 aus. (dpa/ahu)