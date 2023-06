Green Flags: Woran Sie erkennen können, dass das Vorstellungsgespräch gut lief

Von: Anna Heyers

Nach dem Vorstellungsgespräch erwartet die Bewerber immer eine Zeit der Unsicherheit. Doch schon während des Gesprächs gibt es Punkte, die auf gute Chancen hindeuten: Green Flags.

Den Begriff Red Flags haben Sie bestimmt schon einmal gehört. Das sind bestimmte Dinge, die als Warnzeichen gedeutet werden können – und vielleicht auch als Vorgeschmack auf schwierige Umstände in der Zukunft. Diese Red Flags gibt es Berufsleben, zum Beispiel beim Vorstellungsgespräch, aber auch im privaten Rahmen. Wer solche Momente richtig deuten kann, ist meist im Vorteil.

Dasselbe gilt aber auch für das Gegenteil, die Green Flags. So werden die Anzeichen genannt, die einen positiven Ausblick auf die Zukunft geben und Hinweise darauf, wie eine Situation sich weiter entwickelt. Im Rahmen eines Vorstellungsgesprächs sind dies Äußerungen oder Verhaltensweisen, die andeuten können, dass der Bewerber gute Chancen auf die Stelle hat.

Green Flags im Vorstellungsgespräch: Haben Sie Chancen auf die Stelle?

Die Karriere-Plattform Talto hat sieben Green Flags zusammengestellt, die Bewerbern bei der Einschätzung des Vorstellungsgesprächs helfen sollen. Je mehr der „grünen Flaggen“ man entdeckt, desto besser die Chancen, die ausgeschriebene Stelle angeboten zu bekommen.

Wichtig zu wissen: Viele Green Flags bedeuten nicht, dass man die Stelle mit Sicherheit bekommt. Denn in einem Auswahlverfahren spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Sie bedeuten lediglich, dass die Chancen für den Bewerber ganz gut stehen.

Green Flag 1: Aufregung und Vorfreude

Aufregung vor einem Vorstellungsgespräch ist normal. Trotzdem sind Sie positiv gestimmt und haben Lust auf das Gespräch. Das kann an der Beschreibung der Stelle liegen, die genau auf Sie zugeschnitten scheint, Ihr großes Interesse an dem Thema und entsprechender Weiterbildung oder an einer Identifizierung mit dem Unternehmen und seinen Werten.

Green Flag 2: gute Gesprächsführung

Ein paar Dinge bekommen die meisten Menschen wohl von Kindesbeinen an mit. Dazu gehört zum Beispiel auch das Ausreden lassen des Gegenübers. Ist dies dann auch beim Vorstellungsgespräch der Fall, lässt also der Personaler den Bewerber ausreden, ist das nicht nur ein Zeichen von Höflichkeit, sondern auch von Interesse. Der Interviewer zeigt, dass die Meinung (potenzieller) Mitarbeiter Wert hat und dem Unternehmen wichtig ist.

Übrigens: Bestimmte Fragen werden gestellt, um die emotinale Intelligenz des Bewerbers herauszufinden.

Green Flag 3: Kennenlernen des Teams

Stellt der Personaler, beziehungsweise Interviewer, den Bewerber nach dem Gespräch auch dem potenziellen Team oder Kollegen vor, ist das ein sehr gutes Zeichen. Hätte man nicht den Eindruck, dass der Interessent passen könnte, würde man sich diesen Aufwand eher sparen. Aber: Die Vorstellung ist keine Garantie für eine Zusage.

Green Flag 4: angenehme Gesprächsatmosphäre

Häufig wird ein Vorstellungsgespräch nicht ausschließlich mit einem Personaler geführt. In der Regel sitzen auch Kollegen oder potenzielle Vorgesetzte mit in dem Termin. Wenn sich das Gespräch relativ natürlich und nett anfühlt, nicht wie ein Verhör, kann dies auf eine gute Zusammenarbeit hindeuten.

Atmosphäre: Ein natürliches Gespräch, ohne künstlich aufgebauten Druck, kann manchmal eine Green Flag sein. (Symbolbild) © Kasper Ravlo/Zoonar.com/Imgao

Green Flag 5: positives Feedback im Gespräch

Eine Rückmeldung, ganz gleich, ob positiv oder negativ, direkt im Bewerbungsgespräch ist eher selten. Bekommt man trotzdem gutes Feedback, ist das ein Zeichen dafür, dass Sie und Ihre Art gut ankommen.

Green Flag 6: kein künstlicher Druck

Egal, wie dringend die ausgeschriebene Stelle besetzt werden sollte: Laut Talto sollte ein gesundes Unternehmen seine Bewerber nicht unter Druck setzen. Stattdessen würde eher sichergestellt werden, dass Sie ins Team passen und man langfristig zusammenarbeiten kann.

Übrigens: Es gibt Fragen, an denen selbst langjährige Angestellte oder Führungskräfte scheitern können.

Green Flag 7: Kauffragen werden gestellt

Kennen Sie den Begriff Kauffragen? Das sind Fragen, die dazu dienen, einen Deal abzuschließen, ein Angebot zu machen oder Konditionen zu vereinbaren – und sie sind ein gutes Zeichen im Vorstellungsgespräch. Zu den Kauffragen können folgende gehören:

Einladung zu einem zweiten Vorstellungsgespräch

Frage nach dem Startdatum (oder ob ein bestimmtes Datum in Ordnung wäre)

Frage nach der Gehaltsvorstellung (falls noch nicht besprochen)

Frage, ob man mehr über die Leistungen an Arbeitnehmer im Unternehmen erfahren möchte

Übrigens: Sollten Sie sich durchaus trauen, auch selbst Fragen im Vorstellungsgespräch zu stellen. Aber vermeiden Sie die, bei denen man die Antwort leicht selbst herausfinden könnte. Besser sind Fragen nach den täglichen Aufgaben oder warum die Stelle frei wurde.