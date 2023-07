Alles auf einmal und immer schnell: Präkrastination und ihre Folgen

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Minütlich prasseln Aufgaben auf uns herein, alle sind wichtig, alle will man direkt erledigen. Wer Aufgaben immer schnell erledigt, ist gestresster und verliert Qualität.

Der Schreibtisch ist voll, das Mailpostfach auch, alle Arbeiten wollen sofort erledigt werden. Wenn Sie diese Eigenschaft bei sich kennen, dann präkrastinieren Sie. Auf den ersten Blick scheint das erstrebenswert, fleißig und ideal für das Arbeitsumfeld. Das ist es allerdings nicht.

Präkrastination, wenn das „Arbeitsgedächtnis“ entlastet werden muss

Präkrastination – alle Aufgaben müssen sofort erledigt werden. Da leidet nicht nur die Qualität. (Symbolfoto) © Ghislain Marie David de Lossy/Imago

Präkrastinieren ist die „Tendenz, Aufgaben vorzeitig zu erledigen oder vorzeitig zu beginnen, um das Arbeitsgedächtnis zu entlasten“, sagt Persönlichkeitspsychologe Christopher Gehring dem Portal Businessinsider. Wenn aus dem Wunsch ein Zwang wird, alle Sachen sofort erledigen zu müssen, wird es problematisch. Aspekte, die dann folgen können:

Man präkrastiniert und gleichzeitig arbeitet man auch mit dem Gegenspieler Prokrastination: Wenn Sie immer die Sachen nehmen, die aktuell hereinkommen, kann es sein, dass Sie Aufgaben, die eigentlich höher priorisiert werden sollten, aber nicht so angenehm sind, nach hinten schieben. Sie prokrastinieren also.

Wer immer präkrastiniert ist nicht so produktiv, das ist allerdings nicht auf den ersten Blick erkenntlich.

Es passieren mehr Fehler.

Betroffene haben permanent ein schlechtes Gewissen.

Quellen: Businessinsider, Karrierebibel

Potenziell anstrengende Aufgaben einfach hinter sich bringen, so ließe sich das Präkrastinieren beschreiben. Eine Tendenz hat der Psychologe David A. Rosenbaum (University of California) in einem Experiment im Jahr 2014 dafür gefunden. Dabei haben die Probandinnen und Probanden eine vermeintlich schwerere Aufgaben präferiert, um diese schneller los zu sein. „Aus den Augen, aus dem Sinn“, kommentiert Christopher Gehring das Verhalten allgemein gegenüber Businessinsider.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Gesundheitliche Folgen der Präkrastination

Wird es ein Zwang immer alle Aufgaben sofort zu erledigen und kommt die Angst dazu, dies nicht zu schaffen, können das Arbeitsleben und die Gesundheit beeinträchtigt werden. Die Qualität leidet und Aufgaben werden häufig unterbrochen und das Delegieren der Aufgaben funktioniert nicht mehr. Die persönlichen Folgen können für Betroffene allerdings dramatischer sein: Sie können unter Stress und psychischen Problemen leiden.

Im Krankheitsfall: Zehn Dinge, die Sie über die Krankschreibung wissen müssen Fotostrecke ansehen

Was Sie dagegen tun können

Sie müssen lernen zu priorisieren und sich ein zeitliches Konzept für Ihre Aufgaben zu überlegen. Planen Sie sich Puffer ein, wenn eine Aufgabe mal nicht so schnell von der Hand geht, wie erwartet. Lassen Sie sich gern von Kolleginnen und Kollegen ablenken? Dann können Sie mit Fokuszeiten arbeiten. Sie können sich beispielsweise eine Fokuszeit nehmen und sich bewusst in dem Zeitraum nur mit Ihren Mails befassen. Für Kolleginnen und Kollegen sind Sie in der Zeit in der Regel nicht ansprechbar.

Außerdem ist die Kommunikation ein wichtiges Thema. Wenn es Ihnen schwerfällt, Nein zu sagen, sollten Sie dies lernen. Beispielsweise können Sie erklären, an welchen Aufgaben Sie gerade sitzen und dass diese dann warten müssten. Vorgesetzte können dann im Zweifel entscheiden, welche Aufgabe priorisiert werden soll.