Kurzbefehle am PC: Praktische Tastenkombinationen fürs Arbeiten mit Windows 11

Tastatur-Kürzel können einen schnelleren Zugriff auf Funktionen gewähren (Symbolbild) © Imago

Tastenkombinationen ermöglichen Windows-11-Nutzern schnelleren Zugriff auf wichtige Funktionen. Diese Kurzbefehle auf der Tastatur sind besonders hilfreich.

Bei PC-Profis kommen auf Windows häufig voreingestellte Tastenkombinationen zum Einsatz. Die Kurzbefehle lassen Anwenderinnen und Anwender schneller als mit der Maus bestimmte Funktionen ausführen. Windows 11 bietet viele Optionen, folgende Kombinationen können je nach Situation aber besonders hilfreich sein.

Kurzbefehle an der Tastatur: Mit zwei Tasten den PC sperren

PC sperren: In weniger als einer Sekunde mit „Windows-Taste + L“ den PC sperren oder den Benutzer wechseln. Besonders im Großraumbüro eine gute Idee.

Systemsteuerung aufrufen: Drücken Sie die Tasten „STRG + Umschalttaste + ESC" . Diese Kombination zeigt alle laufenden Apps und Prozesse an und bietet die Option, diese zu beenden oder den PC neu zu starten.

Drücken Sie die Tasten . Diese Kombination zeigt alle laufenden Apps und Prozesse an und bietet die Option, diese zu beenden oder den PC neu zu starten. Einstellungen überprüfen/ändern: Nutzerinnen und Nutzer drücken einfach die Tasten „Windows-Taste + I“. So gelanden Sie zur Übersichtsseite der Einstellungen.

Nutzerinnen und Nutzer drücken einfach die Tasten „Windows-Taste + I“. So gelanden Sie zur Übersichtsseite der Einstellungen. Apps wechseln: Wer viele Apps und Programme geöffnet hat, der kann mit den Tasten „ALT + TAB“ zwischen den geööfneten Apps hin- und herspringen.

Wer viele Apps und Programme geöffnet hat, der kann mit den Tasten „ALT + TAB“ zwischen den geööfneten Apps hin- und herspringen. Minimieren: „Windows-Taste + M“ minimiert sämtliche geöffneten Fenster gleichzeitig.

Tastenkürzel am PC sparen Zeit: Umbenennen, Aktualisieren, Kopieren

Praktisch im Browser und bei der Textverarbeitung sowie im Umgang mit Dateien sind folgende Tastenkürzel: Mit „STRG + F“ durchsuchen User Webseiten oder Textdokumente auf bestimmte Wörter oder Wendungen.

Die Kombination „STRG + A“ markiert alle Inhalte auf einer Site oder einem Programm. „STRG + C“ kopiert eine markierte Textstelle, „STRG + X“ schneidet sie aus und „STRG + V“ erlaubt Nutzern, Markiertes in ein Dokument oder die Adresszeile des Browsers einzufügen. „STRG + Z“ macht eine zuvor durchgeführte Aktion rückgängig.

Bei der Arbeit mit Dateien funktioniert all das ebenfalls. „Windows + E“ öffnet den Datei-Explorer, die bereits genannten Tastenkombinationen erlauben das Markieren, Kopieren und Einfügen von Dateien in anderen Ordnern. Wer Dateien umbenennen will, drückt „F2“ und kann auch hier die Kürzel nutzen.

Die „Drucken“-Taste ist außerdem der schnellste Weg, einen Screenshot zu erstellen und diesen mit „STRG + V“ in ein Bildbearbeitungsprogramm einzufügen.

Kurzbefehle für den PC: Noch mehr Tipps für den Browser

Wer im Browser mit mehreren Tabs arbeitet, öffnet ein neues mit „STRG + T“ oder schließt ein ausgewähltes Tab mit „STRG + W“. Eine Website lässt sich mit „F5“ neu laden, „F11“ schaltet in den Vollbildmodus. Mit „STRG und +“ können Nutzer hineinzoomen, mit „STRG und -“ wieder heraus und „STRG + 0“ setzt die Anzeige auf ihre Standardeinstellungen zurück. Sämtliche Windows-11-Tastaturbefehle und Tastenkürzel finden Nutzerinnen und Nutzer außerdem auf einer Übersichtsseite von Microsoft. (wue/elm/spot)